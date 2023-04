Toujours pas au niveau souhaité, Alpine fait le dos rond

Thibaud Comparot

Alpine n’a pas affiché de performances excellentes jusqu’à maintenant en ce début de saison, l’écurie française ne figurant pas parmi les meilleurs pour le moment.

En terminant quatrième du championnat constructeur l’an passé, Alpine pouvait nourrir des ambitions au moment d’aborder 2023. La réalité est bien plus cruelle, l’écurie français n’étant pour le moment pas dans ce même top 4, supplantée qu’elle a été par Aston Martin.

Avant la troisième manche de la saison, le discours des pilotes est clair : il y a du pain sur la planche pour espérer concurrencer les top teams de ce début d’année. « Nous avançons dans la bonne direction, mais il est également clair que nous ne sommes pas là où nous le voulons actuellement », a ainsi reconnu Esteban Ocon, neuvième à Djeddah, deux semaines après le calvaire de Sakhir. « Je sais que toute l’équipe, tant en piste qu’aux usines, travaille sans relâche pour défier nos concurrents plus haut sur la grille. Nous continuerons à œuvrer d’arrache-pied collectivement pour voir où nous pouvons progresser, car le moindre dixième sera essentiel cette année. »

« Nous savons ce que nous devons faire pour combler l’écart devant », a-t-il ajouté. « Il y a encore des leçons à retirer, mais nous avons débriefé ensemble après les essais et les deux premières courses et nous avons clairement identifié les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. J’étais au simulateur d’Enstone la semaine dernière et j’ai rendu visite à plusieurs départements. Je suis satisfait de notre plan de développement et des prochaines évolutions. Actuellement, nous nous concentrons sur ce week-end à Melbourne, où l’objectif sera un nouveau double top dix. »

Une ambition mesurée mais certainement en phase avec les capacités actuelles de l’A523.

« De mon côté, c’était une course tranquille, riche en apprentissages sur la monoplace et les axes sur lesquels nous devons poursuivre nos progrès », a de son côté précisé Pierre Gasly, huitième en Arabie saoudite. « Nous n’avons probablement pas fait le pas en avant nécessaire entre vendredi et dimanche et nous devons examiner cela pour être sûrs de maximiser nos week-ends. Je dois continuer à travailler dur avec mes ingénieurs pour être mieux placé en qualifications, car nous ne sommes toujours pas au niveau escompté pour mettre la voiture dans la bonne fenêtre sur un tour et jouer des positions plus élevées. »

Et pour cela, comme Ocon, le temps passé à l’usine est essentiel : « J’ai connu une semaine intense avec des événements pour Alpine, d’autres personnels et du temps au simulateur d’Enstone. Je veux vraiment maximiser chaque instant passé avec l’écurie et c’était formidable de rendre visite au personnel de l’usine pour entendre certaines personnes et en découvrir plus sur certains développements en cours. Je dois dire que je suis enthousiasmé par ce que j’ai vu, et c’était génial de voir la motivation de chacun pour continuer à travailler et à trouver les gains de performance dont nous avons besoin. J’apporterai ma contribution en piste et nous avancerons en équipe. »