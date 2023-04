Thibaud Comparot

Vendredi 31 Mars 2023 18:58

Selon The Race, la FIA envisage d'ajouter une deuxième séance de qualification au week-end de course en Azerbaïdjan.

Lors d'un week-end de course sprint, le format diffère de celui d'un week-end de Grand Prix normal. Lors d'un week-end comprenant une course sprint, la première séance d'essais a lieu le vendredi, suivie des qualifications pour la course de 100 km. Le samedi, il y a une deuxième séance d'essais et plus tard dans la journée, la course sprint. Le résultat de cette course est utilisé pour la grille de départ du Grand Prix le dimanche, mais il est prévu de modifier ce format.

Il se pourrait que le nouveau format comprenne deux séances de qualification. Ainsi, il y aura toujours une séance d'essais et une séance de qualification le vendredi, mais cette séance qualificative ne sera pas dédiée à la course sprint à la grille de départ du Grand Prix du dimanche. Une deuxième séance de qualification aura lieu le samedi, pour la course de vitesse.

La deuxième séance d'essais libres serait donc supprimée et il y aurait déjà des interrogations à ce sujet. Il faut dire que rien n'est encore figé et qu'il ne s'agit que d'une idée. Cependant, les choses pourraient évoluer très rapidement, car l'intention est de mettre en place ce nouveau format lors de la quatrième manche du championnat à Bakou.

Rendre les week-ends de course sprint plus dynamiques

Le patron de l'écurie Haas, Guenther Steiner, a confirmé cette possible modification :

"Nous parlons actuellement d'une deuxième séance de qualification. Nous ne savons pas encore comment nous le ferons et si nous le ferons".

Si le projet reçoit le feu vert, il devrait résoudre le problème de la deuxième séance d'essais lors d'un week-end de sprint. Plusieurs pilotes et équipes se sont déjà exprimés sur le fait que cette séance ne servait plus à grand-chose avec ce format de week-end.

Le patron de l'écurie Red Bull, Christian Horner, est également ouvert aux changements : "J'espère que nous pourrons rendre le format un peu plus dynamique pour les prochaines courses sprint."