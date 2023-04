Verstappen : Perez est mon SEUL rival en ce moment

Thibaud Comparot

Vendredi 31 Mars 2023 13:55

Max Verstappen est convaincu que son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, est le seul homme capable de le battre à Melbourne ce week-end.

Le Néerlandais aborde la troisième course de la saison 2023 avec un point d'avance au classement des pilotes sur son coéquipier. Une petite avance qui résulte de l'obtention du point bonus du tour le plus rapide lors du dernier tour du Grand Prix en Arabie saoudite.

Les deux pilotes Red Bull se sont échangé la plus haute marche du podium lors des deux premières courses, la RB19 ayant écrasé la concurrence jusqu'à présent.

Max Verstappen est le grand favori pour remporter un troisième titre consécutif en F1 et estime que seul Sergio Perez peut le battre lors du Grand Prix d'Australie ce week-end à Melbourne.

"Je pense que Perez est mon seul rival en ce moment", a-t-il déclaré à Sky Italia. "Nous avons la même voiture, donc nous pouvons tous les deux faire mieux. Cela pourrait changer au cours de la saison, mais il est le seul à pouvoir me donner du fil à retordre pendant la course."

Red Bull favori en Australie

Les bookmakers donnent Verstappen favori pour la victoire ce week-end, Sergio Perez étant le deuxième choix des parieurs.

La pluie pourrait cependant jouer un rôle, après avoir perturbé la deuxième séance d'essais. Fernando Alonso a terminé en tête des EL2 devant Charles Leclerc et Verstappen en troisième position.

Le double champion du monde avait pris la tête du classement lors de la première séance d'essais de la journée devant Lewis Hamilton, Perez étant troisième.

Le pilote mexicain pense qu'il pourra se battre pour la couronne cette année, étant donné la domination pure et simple de la Red Bull et le fait que son équipe est derrière lui.

Perez a déclaré : "Je suis très confiant dans le fait que nous avons tous les deux, une voiture pour nous battre pour le titre. J'ai ma place et ils me respectent".

Du côté de la direction de l'écurie, on assure que les pilotes luttent à armes égales. "Tout d'abord, Sergio a toujours eu la même voiture que Max", a déclaré Christian Horner au micro de Canal +. "Il n'y a rien de nouveau. Je pense qu'il est beaucoup plus confiant aujourd'hui. C'est sa troisième saison avec nous. Il se sent mieux intégré dans l'équipe. C'est formidable de le voir rouler au plus haut niveau. Nous avons deux grands pilotes, c'est vraiment excitant", a conclu le directeur de la firme autrichienne.