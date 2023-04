Verstappen et la polémique sur son père : "Encore une fois les mauvaises images"

Thibaud Comparot

Jeudi 30 Mars 2023 19:32

Max Verstappen a réagi à l'agitation provoquée par les images de son père Jos à la fin du Grand Prix de F1 d'Arabie Saoudite. Le pilote Red Bull a terminé cette course en deuxième position et, comme Max, son père, n'était pas très heureux du résultat final.

Lorsque Sergio Perez l'a croisé pour célébrer sa victoire, Jos s'est tenu, stoïque, au milieu des mécaniciens du Mexicain qui l'acclamaient.

Hamilton et Cullen toujours "collés l'un à l'autre" malgré leur séparation en F1Lire plus

Comme c'est souvent le cas sur les réseaux sociaux, les images de ce moment se sont rapidement retrouvées sur Twitter et TikTok. Le moment où Jos a serré la main du Mexicain, après que Perez fêtait sa victoire avec son équipe, a été mis de côté. Cela a donné l'impression que Jos a complètement ignoré le Mexicain et qu'il était surtout en colère de voir Verstappen terminer en P2. Finalement, les images de la poignée de main entre Jos et Perez ont finalement été diffusées sur les médias sociaux.

Verstappen sur la polémique autour de son père

S'adressant à Motorsport.com, Verstappen a déclaré qu'il se reconnaissait un peu dans la réaction de son père. "Je n'aime pas perdre et mon père non plus. Checo (Perez) sort de la voiture et veut faire la fête avec les gars, c'est normal."

Le double champion du monde en titre est surtout, et ce n'est pas la première fois, déçu par les personnes qui ont partagé ces images sur les réseaux sociaux.

"Bien sûr, une fois de plus, les mauvaises images sont diffusées. Je considère cela (ne pas féliciter Perez) comme tout à fait normal, même si d'autres ne le voient pas de cette façon. Il s'agit de s'occuper de ses propres affaires, et non pas de ce que Twitter en pense."

Red Bull continue sur sa lancée

Même si Max et Jos Verstappen n'ont pas été très heureux à Djeddah, à part la fiabilité de la boîte de vitesses, le camp du champion du monde en titre n'a pas grand-chose à se reprocher jusqu'à présent. Pérez semble être le seul véritable concurrent à l'heure actuelle, étant donné que Mercedes, Ferrari et Aston Martin ont été jusqu'à présent totalement incapables de suivre le rythme de la RB19.

Hamilton félicite le gouvernement brésilien pour la sanction infligée à PiquetLire plus

Reste à savoir s'il en sera de même lorsque les équipes présenteront des mises à jour à l'occasion des premières courses en Europe. Pour l'instant, l'écart entre Red Bull et le reste du peloton est colossal.