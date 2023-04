Hill pense que Newey pourrait partir chez MERCEDES

Thibaud Comparot

Jeudi 30 Mars 2023 17:46

Adrian Newey, de par ses compétences techniques, est le grand architecte derrière le succès de Red Bull Racing et donc de Max Verstappen. Il va sans dire que toutes les écuries rêvent d'accueillir l'ingénieur dans leur équipe. Damon Hill pense que le Britannique pourrait bien claquer la porte de chez Red Bull d'un moment à l'autre.

Newey peut être considéré comme l'un des meilleurs - si ce n'est LE meilleur - concepteurs de Formule 1 de tous les temps. Le Britannique a conçu pas moins de 11 monoplaces avec lesquelles son équipe a réussi à remporter un championnat des constructeurs. Au volant de ses voitures, sept pilotes différents ont réussi à remporter un championnat du monde et ses F1 ont gagné près de deux cents Grand Prix. Bref, toutes les équipes rêvent d'avoir le meilleur designer dans leurs rangs.

Un mariage de rêve avec Red Bull

Pourtant, l'homme de Stratford-upon-Avon est chez Red Bull depuis 2006 et Newey semble y être à l'aise. Depuis son arrivée, Sebastian Vettel a remporté quatre titres au service de l'équipe et a aidé Verstappen à en décrocher deux. "C'est un personnage clé. Ce qu'il peut offrir à une équipe est inestimable", a déclaré le Britannique lors du F1 Nations Podcast.

Newey chez Mercedes ?

Il poursuit : "Je ne peux pas ignorer ce qu'il a fait à Bahreïn. Il s'est tenu devant la Mercedes sur la grille avec son bloc-notes et a regardé les ailes avant. Tous ceux qui connaissent Adrian diront : 'Attendez une minute. Il a déjà la voiture la plus dominante de la F1. Pourquoi regarde-t-il l'aile avant de la Mercedes ? Regardait-il vraiment les ailes avant ? Ou était-ce sa façon de dire : "Je suis intéressé" ? Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire ?'", s'interroge Hill à voix haute. Enfin, on ajoute que son contrat chez Red Bull est sur le point d'expirer et qu'il ne serait pas du tout étrange qu'il soit prêt à relever un nouveau défi, même après 17 ans de carrière.