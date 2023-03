Thibaud Comparot

Mardi 28 Mars 2023 19:55

Le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 restera à jamais dans les mémoires. La fin controversée de cette course a fait couler beaucoup d'encre pendant des mois. Bernd Mayländer, pilote de la voiture de sécurité, a joué un rôle majeur lors de cette journée et revient pour la première fois sur ce moment clé de l'histoire de la F1.

C'est la course la plus discutée de ces dernières années : le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Max Verstappen et Lewis Hamilton avaient tous deux encore une chance de remporter le titre mondial lors de cette course. Au fur et à mesure que la course avançait, tout semblait aller dans le sens d'Hamilton. Il était en tête et Verstappen n'avait pas le rythme nécessaire pour l'attaquer sérieusement.

Ferrari amènera une NOUVELLE monoplace à ImolaLire plus

Tout a changé lorsque Nicholas Latifi a percuté le mur et qu'une voiture de sécurité est entrée en piste. Cela a donné à Verstappen l'opportunité d'obtenir de nouveaux pneus. Lorsqu'il a été autorisé - après une longue discussion avec les commissaires - à rejoindre la queue derrière Hamilton, les choses sont devenues passionnantes. Mayländer en a été le témoin privilégié, puisqu'il était au volant de la voiture de sécurité à ce moment-là.

Mayländer a regardé le chaos se dérouler dans ses rétroviseurs

Mayländer est entré en piste avec la voiture de sécurité pour quelques tours, tout en attendant la décision des commissaires. Il y avait un désaccord considérable sur la question de savoir si les voitures intercalées - qui avaient été mises à un tour - recevraient le feu vert pour dépasser le leader Hamilton. Si cela se produisait, Verstappen retrouvait alors sa deuxième place, a porté de tir de Lewis Hamilton. Au début, les voitures intermédiaires semblaient simplement devoir rester en position, mais à la dernière minute, la décision a été prise de les laisser dépasser Hamilton. Cela a créé de la confusion, du chaos, du spectacle ET un titre mondial pour Verstappen.

"Qu'est-ce qui vient vraiment de se passer ici ?"

Après la course, Mayländer a eu besoin d'un moment pour lui. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. C'est ce qu'il raconte dans une interview accordée au journal allemand Auto Motor und Sport. Après avoir rejoint la voie des stands, il s'est mis à sourire.

"J'ai traversé l'accueil avec mon casque et je me suis assis à l'arrière, à proximité du bureau", raconte le pilote allemand de 51 ans. "J'ai d'abord dû me retrouver seul et me demander ce qui venait de se passer ici."