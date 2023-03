Ferrari amènera une NOUVELLE monoplace à Imola

Thibaud Comparot

Mardi 28 Mars 2023 19:01

Ferrari arrivera au Grand Prix d'Émilie-Romagne avec un tout nouveau concept de F1, selon la branche italienne de Motorsport.com.

La Scuderia Ferrari s'est appuyée sur la F1-75 avec la SF-23, mais est arrivée à la conclusion que ce n'était pas la bonne voie à suivre.

Au début de la saison 2022, les concepts des nouvelles générations de voitures de Formule 1 étaient évidents. La RB18 de Red Bull Racing se démarquait des pontons étroits de la W13, et même la F1-75, avec ses pontons ondulés. Après la première année d'application des nouvelles règles, la plupart des équipes ont opté pour le concept de Red Bull Racing, et entre-temps, Ferrari semble également changer de concept.

Premier grand changement de Vasseur ?

La formation de Maranello arrivera à Imola, avec une nouvelle voiture. Le média italien signale la disparition des actuels sidepods reconnaissables, bien que l'on ne sache pas quelle direction la Scuderia va prendre. Maintenant qu'il est clair que Red Bull Racing est trop rapide, l'équipe se concentre sur l'obtention et au maintien de la deuxième position au classement.

Plus de force d'appui

La nouvelle voiture sera dotée d'un plancher plus efficace et d'une toute nouvelle suspension arrière. L'objectif est de permettre à la voiture d'être réglée plus haut, sans perdre d'adhérence. Les pontons "baignoire" actuels disparaîtront, mais on ne sait pas encore ce qui les remplacera.