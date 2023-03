Bande-annonce - Max Verstappen : Anatomie d'un champion

Thibaud Comparot

Mardi 28 Mars 2023 18:30

Viaplay Pays-Bas a publié une bande-annonce pour son nouveau documentaire centré sur le leader du championnat de F1, Max Verstappen.

"Max Verstappen : Anatomie d'un champion" sera diffusé le dimanche 2 avril après le Grand Prix d'Australie.

Le double champion de F1 a connu une ascension fulgurante au sommet de son sport, faisant ses débuts à l'âge de 17 ans avant de remporter sa première victoire dès sa deuxième saison.

Mais avec la maturité est venu le succès, défendant son titre en 2022, il a finalement écrasé la concurrence et a battu le record de Michael Schumacher et Sebastian Vettel pour le plus grand nombre de victoires en une saison, avec 15 victoires.

"Max Verstappen : Anatomy of a Champion' donne aux téléspectateurs et aux fans de F1 un accès sans précédent à la vie de Max Verstappen", peut-on lire dans une description.

"Elle révèle pour la première fois la personnalité complexe qui se cache derrière ce talent phénoménal."

"La série montre comment Max - qui est encore un jeune homme - s'efforce d'atteindre la perfection et ressent souvent le poids de l'énorme attention médiatique et des engagements sur ses épaules."

Regardez la bande-annonce ci-dessous !