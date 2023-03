Cullen : "Trouvez des gens en qui vous pouvez avoir confiance"

Thibaud Comparot

Mardi 28 Mars 2023 17:20

Angela Cullen a posté un message émouvant sur les réseaux sociaux après sa séparation de Lewis Hamilton.

L'ancienne physio du septuple champion de F1 a trouvé une nouvelle occupation après avoir quitté son poste dans l'entourage de Lewis Hamilton.

Angela Cullen, originaire de Nouvelle-Zélande, a travaillé avec le pilote britannique depuis 2016 dans un rôle qui l'a vu devenir l'une des confidentes les plus proches du septuple champion du monde. Elle était à ses côtés lors de quatre de ses sept titres de champion du monde.

Dans un message de soutien, Hamilton affirme que Cullen a fait de lui un "athlète plus fort et une meilleure personne" au cours de leur collaboration, après que leur relation de travail a pris fin.

La physio du pilote Mercedes a annoncé avant le Grand Prix d'Arabie saoudite qu'elle allait prendre un nouveau rôle et qu'elle réalisait désormais le rêve de sa vie : voler. Elle avait en effet rêvé d'être pilote de chasse lorsqu'elle était plus jeune.

Elle a posté sur Instagram une vidéo d'elle entourée de membres de son équipe de pilotage, alors qu'ils se dirigent vers les montagnes sur fond de "Could You Be Loved", un classique de Bob Marley.

Le message se lit comme suit : "Lorsque vous relevez un nouveau défi ou que vous vous efforcez d'atteindre de nouveaux objectifs, entourez-vous de personnes obsédées par ce que vous essayez d'accomplir... trouvez des personnes en qui vous avez confiance, qui sont alignées sur vos valeurs fondamentales, qui peuvent vous enseigner et vous inspirer et, surtout, aimez ce que vous faites et amusez-vous tout au long du chemin !"

Hamilton affirme que Cullen a fait de lui "la meilleure version de lui-même"

Cullen a travaillé aux côtés de Hamilton dans un rôle qui l'a amenée à devenir une amie personnelle du pilote Mercedes.

Après que Cullen a annoncé qu'elle prendrait un nouveau rôle, une décision que le directeur de l'équipe, Toto Wolff, a semblé suggérer comme ayant été prise par Hamilton, l'Anglais a posté un message sincère pour la remercier de son service et de son amitié.

Le pilote Mercedes a déclaré : "Au cours des sept dernières années, Angela Cullen a été à mes côtés, me poussant à être la meilleure version de moi-même. Grâce à elle, je suis un athlète plus fort et une meilleure personne."

"Aujourd'hui, j'espère que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter le meilleur, alors qu'elle s'apprête à poursuivre ses rêves. Merci pour tout Ang, j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve".