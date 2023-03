Horner-Halliwell : Une fortune à 500 millions et une immense demeure

Thibaud Comparot

Mardi 28 Mars 2023 14:15

Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull Racing, a amassé une fortune considérable au fil des années. Il possède de nombreux biens immobiliers et plusieurs voitures de sport. Jetons un coup d'œil sur la vie de Christian Horner et de sa femme, Geri Halliwell.

Christian Edward Johnston Horner est né le 16 novembre 1973 à Leamington Spa, une ville d'un peu moins de 50 000 habitants. Une vingtaine d'années plus tard, la carrière de Horner dans le sport automobile commence, lorsqu'il fait ses débuts en Formule 3 britannique au sein de l'écurie Fortec. Quelques années plus tard, il fonde sa propre équipe. En Formule 3000, il a fait une apparition dans l'équipe Arden International. Horner s'aperçoit alors que la gestion d'une équipe lui apporte plus de satisfaction que la course en elle-même. En 1999, il a donc décidé d'arrêter la course et de se consacrer uniquement à la gestion d'équipes. Un excellent choix, puisqu'en 2005, Horner a été nommé directeur d'équipe de Red Bull Racing, où il se trouve encore aujourd'hui.

Horner a connu un grand succès en tant que directeur de l'équipe Red Bull

Sous la direction de Horner, Red Bull Racing a remporté plusieurs titres de champion du monde des pilotes et des constructeurs. Il a notamment connu le succès avec Sebastian Vettel en 2010, 2011, 2012 et 2013. Il tente désormais de refaire le même coup avec Max Verstappen, avec qui il a triomphé en 2021 et 2022.

Christian Horner, qui est marié à Geri Halliwell - qui porte également son nom depuis 2015 - a très bien réussi durant ses années chez Red Bull. La fortune du Britannique est aujourd'hui estimée par plusieurs sources à environ 68 millions de dollars. Chez le géant de la boisson énergétique, le patron de l'équipe empocherait un salaire d'environ 12 millions de dollars par an.

Une fortune estimée à plus de 500 millions d'euros

Hello Magazine, quant à lui, estime la fortune du couple à 440 millions de livres sterling. Cette somme faramineuse est principalement due à la carrière de chanteuse extrêmement réussie de Geri Halliwell, qui a fait partie des Spice Girls. Elle apporte donc une contribution énorme en termes de richesse combinée.

Deux grandes demeures et des biens immobiliers

Horner possède ainsi deux magnifiques maisons de campagne et des biens immobiliers dans l'Oxfordshire et le Hertfordshire. C'est dans la maison de Banbury qu'il passe le plus clair de son temps avec sa famille. Cette immense propriété dispose d'un vaste jardin avec un étang, de plusieurs animaux, d'une double terrasse et de six chambres. Horner a fait rénover les granges qui entourent la propriété.

"La restauration de la ferme a été mon passe-temps, ma façon de ne plus penser à la course", explique-t-il. "La maison principale est terminée, mais les granges sont en train d'être transformées", a-t-il déclaré à Luxury London en 2019.

Horner possède une Aston Martin d'une valeur de 740 000 €

Mais en plus d'être l'heureux propriétaire de plusieurs projets immobiliers, Horner est également le propriétaire de plusieurs voitures de sport. Il possède notamment les clés de deux Infiniti Q50 et d'une Aston Martin DB11. Cependant, Horner a un penchant pour les voitures classiques, c'est pourquoi il a également réussi à mettre la main sur une Shelby Cobra 289 de 1968 et sur une Aston Martin DB5 historique. Cette dernière, digne de James Bond, vaudrait la bagatelle de 650 000 livres sterling.