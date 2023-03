Button s'est fait bousculer lors de sa première en NASCAR

Thibaud Comparot

Lundi 27 Mars 2023 20:22

Jenson Button a reçu une initiation complète à la NASCAR lors de ses débuts dimanche soir. La course a été marquée par des redémarrages et des collisions à gogo.

Le champion du monde de F1 2009 s'est remis d'un mauvais départ pour terminer 18e sur le circuit des Amériques.

Les débuts de Button au volant de la voiture de Rick Ware Racing ont été mouvementés et le Britannique a admis après la course qu'il avait trouvé ennuyeux certains aspects de la course sur le circuit des Amériques.

"Le premier virage est négocié par tout le monde et les gens freinent plus tard que moi, ils heurtent une voiture et en profitent pour ralentir", a déclaré Button. "Je dois dire que j'ai apprécié environ 60 % de la course, 40 % m'ont semblé un peu stupides [avec] la quantité de coups que nous nous donnions."

"Dans le premier virage, j'avais un centimètre d'avance et je me faisais frapper, heureusement, je n'ai pas fait de tête-à-queue et à la sortie, je leur ai donné un grand coup en retour. La revanche est agréable, mais il y a des moments où l'on a l'impression que l'on pourrait faire mieux. L'action est incroyable, ne vous méprenez pas."

"Les 10 premiers tours, ils m'ont détruit, ils m'ont laissé en plan. Chaque fois que j'étais dans un virage, il y avait quelqu'un qui me dépassait et je me disais 'ça ne va pas'."

Button : J'ai mis du temps à comprendre le fonctionnement de la course

Button participera ensuite à la course inaugurale Chicago Street Race le 2 juillet avant de courir sur le circuit routier d'Indianapolis Motor Speedway le 13 août. Il a insisté sur le fait qu'il y a beaucoup de leçons à retenir après ses débuts.

"Je conduis dans une course où rien n'est naturel", a-t-il ajouté.

"En temps normal, si je prends un virage un peu plus lentement, personne ne va rouler à l'extérieur de moi parce qu'il n'y arrivera pas, mais dans ces voitures, c'est possible."

"Ils vont donc se placer à l'extérieur, mettre une roue à l'intérieur pour le virage suivant et vous pousser, alors vous devez leur laisser de l'espace."

"Il m'a fallu du temps pour apprendre la technique de course, je n'ai pas couru depuis trois ans non plus et je n'ai jamais heurté une voiture, pas intentionnellement."

Tyler Reddick a remporté la course pour Toyota, les Chevrolet de Kyle Busch et Alex Bowman complétant le podium.