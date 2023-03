Jordan avertit Hamilton - "Max remportera dix titres mondiaux"

Thibaud Comparot

Eddie Jordan, ancien directeur d'écurie en F1, estime que Lewis Hamilton doit se dépêcher dans sa quête d'un huitième titre mondial avant que Max Verstappen ne commence à lui faire de l'ombre.

Début 2023, Hamilton espérait que la W14 soit une voiture capable de lui offrir un huitième titre mondial. Mais la réalité est toute autre : l'écurie est encore plus distancée de Red Bull que l'année dernière. L'écurie allemande envisage de mettre de côté le concept actuel et, bien qu'une direction différente puisse donner une voiture plus rapide, les années vont compter pour Hamilton, âgé de 38 ans. Dans le podcast Formula For Success, Jordan souligne que le pilote Mercedes doit se hâter s'il veut un jour remporter une huitième couronne en F1.

Prendre sa retraite ou persévérer ?

Le contrat d'Hamilton court jusqu'à la fin de l'année 2023 et, bien que l'on sache peu de choses sur les négociations en cours, on s'attend à ce que le Britannique signe à nouveau avec Mercedes. Pourtant, des rumeurs font état d'un possible passage chez Ferrari et d'autres bruits évoquent une possible retraite.

Pour l'instant, le contrat n'est pas encore conclu et, selon Jordan, la motivation d'Hamilton ne sera pas remise en question. "Il aime la course, et n'oubliez pas qu'il la pratique depuis qu'il a cinq ou six ans. Je ne sais donc pas d'où il tire son investissement total chaque week-end, pour trouver l'excitation nécessaire pour continuer à le faire encore et encore", a déclaré l'Irlandais.

Max la menace

Le dernier titre d'Hamilton remonte à 2020 et à l'époque, il dominait encore le sport, mais Verstappen a depuis repris le flambeau. Pour l'ancien patron de l'écurie de Formule 1, il sera difficile pour Hamilton de faire face à son rival néerlandais.

"Il sait qu'il a égalé Michael Schumacher, mais soyons très clairs à ce sujet. Si l'on regarde vers l'avenir, si tout continue à bien se passer avec Max, il obtiendra 10 championnats du monde. Il est si jeune, il est si doué, il est tout simplement incroyablement bon", déclare Jordan. Le conseil que Jordan donne à Hamilton est donc clair : "Je pense que Lewis doit se dépêcher d'obtenir un huitième, car sinon, il sera de toute façon très vite dépassé par Max."