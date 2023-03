Norris demande à Brown de restaurer la livrée ICONIQUE de McLaren

Thibaud Comparot

Lundi 27 Mars 2023 17:43

Lando Norris a révélé qu'il avait demandé "à plusieurs reprises" au PDG de McLaren, Zak Brown, de revenir à la livrée rouge et argent emblématique de l'équipe à la fin des années 2000, affirmant que c'est grâce à ce look qu'il a commencé à soutenir McLaren lorsqu'il était enfant.

Le dernier titre de McLaren remonte à 2008, lorsque Lewis Hamilton avait remporté cinq courses au volant de la MP4-23 pour décrocher son premier titre mondial avec un seul point d'avance sur Felipe Massa (Ferrari).

Depuis, l'écurie de Woking s'est battue pour décrocher un titre, cherchant un moyen de renouer avec ses jours de gloire depuis plus d'une décennie.

McLaren a utilisé des couleurs argent, noir et rouge dans le cadre de son partenariat avec Vodafone avant de courir entièrement en argent en 2014 - bien qu'un retour à un look plus classique ait eu lieu en 2015.

Le coloris "Papaya" est un retour nostalgique aux origines de l'équipe et est présent depuis 2017.

Dans une conversation avec Adam Baidawi de GQ, que Lando Norris a déclaré que la livrée "cool" de McLaren, de style Vodafone, avait piqué son intérêt pour la F1 lorsqu'il était enfant, et qu'il espérait maintenant voir revenir les couleurs emblématiques argent et rouge.

"C'est ce qui m'a amené à la F1", a déclaré Norris. "J'ai demandé à Zak à de nombreuses reprises de revenir à ces couleurs".