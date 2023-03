Alpine frustrée par l’écart avec Red Bull

Thibaud Comparot

Lundi 27 Mars 2023 08:46

Alpine estime devoir progresser « un peu partout » avec sa A523, et être frustré par l’écart avec Red Bull.

Alpine s’attendait certainement à mieux qu’à jouer les quelques points du fond de top 10, et c’est pourtant bien là que se situe pour le moment le niveau de l’écurie française à l’entame de la saison 2023. Quatrième chez les constructeurs l’an passé, l’équipe dirigée par Otmar Szafnauer semble évoluer autour de la cinquième position actuellement, sans perspective de pouvoir faire beaucoup mieux à court terme.

Une situation qui frustre quelque peu Alan Permane, son directeur sportif : "Il semble que personne ne puisse s'approcher de Red Bull cette année, ils ont l'air d'avoir une seconde par tour en réserve, honnêtement", a-t-il commenté.

"C'est frustrant. Nous devons juste continuer à travailler dur, à apporter des améliorations et à mettre de l'appui aérodynamique. Nous devons persévérer, et cela a très bien fonctionné pour nous l'année dernière."

Alpine avait en effet été l’an passé d’une des rares écuries à adopter un rythme d’évolution soutenu pour son A522, avec des nouveautés à quasiment chaque GP qui avaient fonctionné et permis de stabiliser la place de quatrième force du plateau, même si la lutte avec McLaren s’était étirée jusqu’à Abu Dhabi : "Nous avons apporté beaucoup de choses l'année dernière, nous avons une bonne corrélation [entre soufflerie/CFD et piste]. Nous pouvons donc être sûrs que les pièces et les améliorations que nous apportons fonctionneront sur la voiture, nous devons juste l'améliorer à un rythme plus rapide que les autres."

Au sujet des domaines dans lesquels l'A523 connaît des faiblesses, Permane d'ajouter : "Un peu partout, j'imagine. Les pilotes souhaitent une petite amélioration du freinage, ils veulent une meilleure traction. Il n'y a pas un seul domaine duquel ils se plaignent vraiment. Nous devons nous améliorer partout, j'en suis sûr."