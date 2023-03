Vasseur critique DÉJÀ les "petites mises à jour" de Ferrari prévues en Australie

Thibaud Comparot

Vendredi 24 Mars 2023 19:00

La campagne 2023 de Ferrari a démarré de façon désastreuse et Fred Vasseur admet que la prochaine série de mises à jour ne lui apportera pas ce dont elle a besoin pour être compétitive.

Au classement des constructeurs, la Scuderia est à la traîne derrière Mercedes, Aston Martin et Red Bull. Ce n'est pas mieux du côté du championnat des pilotes, puisque Carlos Sainz et Charles Leclerc figurent respectivement à la quatrième et à la huitième place du classement.

Charles Leclerc, vice-champion du monde en 2022, n'est pas satisfait du début de saison de l'équipe et les choses ne semblent pas aller en s'améliorant. Le directeur de l'équipe, Vasseur, se montre critique à l'égard des prochaines mises à jour de son équipe.

Le patron de Ferrari a déclaré à Formula 1 : "Nous savons que nous sommes en position de faiblesse et que nous devons nous améliorer. Si vous commencez à penser à ce que pourrait être le potentiel futur avec le développement, vous êtes perdus."

"Je pense que nous aurons quelques petites mises à jour la semaine prochaine, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit pour le potentiel."

Vasseur : "Nous devons nous concentrer sur l'exploitation à 100 % de notre voiture"

Bien que Fred Vasseur semble critique à l'égard des derniers efforts de son équipe, il sait que Ferrari "doit s'améliorer". Mais l'équipe a du mal à tirer le maximum de sa voiture.

"Le principal problème que nous avons aujourd'hui - et tout au long du week-end (Grand Prix d'Arabie Saoudite) - est d'être à notre maximum et aujourd'hui, ce n'est pas le cas", a déclaré Vasseur.

"Nous ne sommes pas en mesure d'extraire 100 % de notre voiture à chaque séance. Nous devons nous concentrer sur ce point avant de penser aux mises à jour."