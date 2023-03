Jordan : "Verstappen bat Hamilton, Alonso et Leclerc avec la même F1"

Thibaud Comparot

Vendredi 24 Mars 2023 12:29

Au volant de sa redoutable RB19, Max Verstappen écrase la concurrence en Formule 1. Toutefois, Eddie Jordan pense que le Néerlandais serait tout de même plus rapide avec le même équipement que Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Charles Leclerc.

Le double champion du monde semble presque imbattable en 2023. Galvanisé par ses deux titres mondiaux et disposant d'une excellente Red Bull, le pilote hollandais est considéré comme le grand favori pour la conquête du titre de champion du monde en 2023. Il a remporté la première course à Bahreïn et a franchi la ligne d'arrivée de Djeddah en deuxième position, alors qu'il s'élançait de la P15 sur la grille de départ.

Verstappen, l'homme à battre en 2023

Cependant, de nombreuses personnes pointent du doigt la monoplace du champion du monde en titre, qui semble bien plus rapide que les autres F1 du plateau. Selon l'ancien patron d'écurie, Eddie Jordan, cela ne signifie pas pour autant que Verstappen ne peut pas gagner avec le même matériel que ses concurrents.

"À l'heure actuelle, je dirais que Max Verstappen gagnerait encore si Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Fernando Alonso avaient le même matériel à leur disposition. Verstappen a confiance en son pilotage et ne fera que continuer à progresser", a-t-il déclaré à OLBG.

"Hamilton arriverait deuxième avec la même voiture que Max" - Jordan

Eddie Jordan poursuit : "Les pilotes de Formule 1 doivent comprendre que le partenariat entre Verstappen et Red Bull continuera d'être formidable dans les années à venir. Verstappen n'est pas stupide et ne va pas se tourner vers une autre équipe, surtout avec son père et son management derrière lui. Ceux qui pensent que Verstappen va partir de sitôt rêvent. Je dirais qu'Hamilton arriverait deuxième avec la même voiture que Max, Alonso et Leclerc se battraient pour la troisième place. Nous n'avons pas encore assez vu Leclerc pour dire le contraire, mais la pression de conduire pour Ferrari est énorme. Si Leclerc allait dans une équipe avec moins de pression comme Mercedes, il ferait des étincelles".