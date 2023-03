Hamilton chez Red Bull ? C'est NON pour Horner

Thibaud Comparot

Vendredi 24 Mars 2023 09:56

Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, a répondu aux spéculations qui suggèrent que Lewis Hamilton pourrait rejoindre son équipe en 2024.

Ces rumeurs sont apparues alors que l'on pensait que Lewis Hamilton pourrait s'éloigner de Mercedes pour tenter de décrocher un huitième titre de champion du monde, ce qui serait un record.

Ferrari n'offrant, pour le moment, pas plus de performance que Mercedes, un passage chez Red Bull ou peut-être même chez Aston Martin offrirait à Hamilton la meilleure chance de remporter ce fameux huitième championnat du monde.

Toto Wolff a lui-même répondu aux spéculations concernant l'avenir de Hamilton au sein de l'écurie basée à Brackley, en déclarant qu'il comprendrait que son pilote vedette quitte l'équipe compte tenu de la situation difficile dans laquelle elle se trouve actuellement.

Hamilton lui-même s'est efforcé de minimiser les rumeurs, déclarant qu'il n'avait pas l'intention de quitter Mercedes à l'heure actuelle. Les choses peuvent changer rapidement sur le marché des pilotes de F1.

Horner : Ne pas oublier Hamilton et Mercedes

Dans une interview accordée à Sky News, le directeur de l'équipe Red Bull a déclaré : "Ce que Lewis a accompli en F1 est sans égal, mais nous sommes très satisfaits des pilotes que nous avons."

"Ils se sont tous les deux engagés non seulement pour cette saison, mais aussi pour la suivante."

"Je ne vois pas où nous pourrions accueillir Lewis."

Horner a également eu des mots encourageants pour les fans de Mercedes, misant sur leurs chances de réussite en 2023.

"Je suis sûr qu'ils vont régler leurs problèmes et nous ne sommes certainement pas en train de faire une croix sur eux pour l'instant."

"Le règlement est encore relativement récent, il n'en est qu'à sa deuxième année d'application."

"Nous entendons parler de grosses améliorations de la part de Mercedes, et je suis sûr que Ferrari n'est pas non plus satisfaite de sa position actuelle", a conclu le directeur de la firme autrichienne.