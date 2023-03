Horner promet un duel à armes égales entre Verstappen et Pérez

Thibaud Comparot

Jeudi 23 Mars 2023 18:39

Selon son directeur Christian Horner, Red Bull Racing a l'intention de laisser sa chance à Sergio Pérez face à Max Verstappen.

Dans une interview accordée à la chaîne anglaise Sky News Business, Christian Horner assure qu'il n'y a pas de numéro un désigné chez Red Bull Racing pour la saison 2023. Ainsi, alors que Max Verstappen et Sergio Pérez ont tous les deux remporté un Grand Prix en ce début de championnat, l'écurie de Milton Keynes dit vouloir les laisser l'un et l'autre jouer le titre à armes égales.

"S'il y a deux voitures qui dominent, si ces deux voitures s'affrontent, alors je pense que ça crée un spectacle en soi", vante le directeur de l'écurie championne du monde. "Mais je n'ai aucun doute sur le fait que la concurrence va revenir vite et de manière agressive, notamment lorsque l'on entamera la saison européenne, où les évolutions commencent à arriver. On entend parler de grosses évolutions chez Mercedes, je suis certain que Ferrari n'est pas satisfait non plus de sa position actuelle. On s'attend donc à ce que les choses convergent rapidement une fois que l'on rentrera en Europe."

Après deux Grands Prix conclus par deux doublés consécutifs, Red Bull est déjà solidement en tête du championnat constructeurs tandis que Max Verstappen mène d'un point le championnat pilotes devant Sergio Pérez, à la faveur de son meilleur tour en course réalisé en toute fin de course à Djeddah le week-end dernier.

"Il y a toujours un conflit entre les deux championnats", admet Christian Horner. "Le championnat le plus important pour l'équipe est celui des constructeurs, c'est là que l'argent est distribué. Le championnat pilotes est individuel, et c'est celui qui est le plus prestigieux, surtout pour les pilotes. Je pense que notre responsabilité d'écurie est de donner aux deux pilotes la même chance, la même opportunité, la même voiture. Et bien sûr, tout dépend de ce qu'ils font en piste. On a deux excellents pilotes, Max et Sergio. Il y a un respect sain entre eux deux, et je m'attends à ce que ça continue."