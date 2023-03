Une QUATRIEME course aux USA ? - Atlantic City révèle les plans de piste de F1

Thibaud Comparot

Les États-Unis accueillent déjà trois épreuves de F1, mais ce nombre pourrait-il encore augmenter ?

La popularité croissante de la F1 est évidente aux États-Unis, où le Circuit des Amériques a été rejoint par Miami dans le calendrier 2022, tandis que Las Vegas fera son retour tant attendu en novembre.

Mais un autre site pourrait bientôt accueillir la F1, l'ancien aéroport de Bader Field ayant reçu mercredi le feu vert du conseil municipal pour être converti en une piste de course sensationnelle.

La piste serait longue de quatre kilomètres et répondrait, selon les rumeurs, à toutes les conditions requises pour accueillir la F1.

Le coût du projet est rumeur à 2,7 milliards de dollars, la construction devant s'étaler sur les six à neuf prochaines années.

Y a-t-il de la place sur le calendrier ?

Le calendrier de la F1 s'est considérablement étoffé ces dernières années, la saison actuelle devant être la plus longue de l'histoire de la discipline avec 23 courses.

Ce total devait être de 24, mais il a été réduit après l'annulation du Grand Prix de Chine, une suppression qui a créé une "pause printanière" inattendue entre les épreuves d'Australie et d'Azerbaïdjan.

Stefano Domenicali, directeur général de la F1, a déjà déclaré que 24 était le nombre "maximum" de courses pouvant être inscrites au calendrier, mais il a été suggéré que le sport pourrait envisager une rotation des courses d'une année sur l'autre afin d'inscrire davantage de destinations au programme.

Mais étant donné que la Chine et l'Arabie Saoudite ont déjà manifesté leur intérêt pour l'organisation d'une deuxième course et que l'Afrique du Sud cherche toujours à faire son retour, il n'est pas certain qu'il y ait de la place pour une quatrième épreuve américaine.