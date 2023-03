Jordan : "Red Bull a conclu un accord avec Verstappen pour laisser Pérez gagner la course"

Thibaud Comparot

Jeudi 23 Mars 2023 12:02

Selon Eddie Jordan, Max Verstappen n'avait pas le droit de remporter le Grand Prix d'Arabie saoudite si Sergio Pérez avait la possibilité de transformer sa pole position en victoire. Il s'agissait d'un accord au sein de Red Bull Racing, conclut l'ancien patron de l'écurie de Formule 1 Eddie Jordan.

Verstappen ayant connu un problème technique lors des qualifications, il a dû prendre le départ de la course en 15e position sur le circuit de Djeddah Corniche. Son coéquipier, Sergio Pérez, a quant à lui, réussi à passer la séance de qualification sans rencontrer de problème et a même réussi à décrocher la pole position. Selon Eddie Jordan, après la journée de samedi, l'équipe Red Bull s'est réunie pour discuter de la tactique à adopter pour la journée de dimanche. Il aurait été convenu que Pérez pourrait gagner la course s'il restait en tête tout au long de la course. Cela pourrait également expliquer pourquoi Verstappen voulait toujours remporter le point supplémentaire du tour le plus rapide de la course.

Verstappen n'a jamais ouvert la chasse à Pérez lors du GP

Verstappen s'est habilement battu pour revenir à la deuxième place pendant la course. Mais une fois qu'il a atteint cette position, il n'a pas lancé d'attaque sur son coéquipier, qui était alors en tête. L'écart entre les deux collègues de Red Bull a continué à tourner autour des cinq secondes. Les deux hommes ont également reçu l'ordre de leur ingénieur de rouler en respectant certains temps de passage.

Verstappen s'est certes plaint d'un problème avec son arbre de transmission dans les derniers instants, mais selon Jordan, ce n'est pas la raison pour laquelle Verstappen n'a pas pu se battre pour la victoire. Selon l'ancien patron d'équipe, il s'agissait d'un travail convenu et Verstappen savait qu'il ne pouvait pas ravir la victoire à Pérez.

Verstappen "aurait gagné dans des circonstances normales"

Jordan est certain que Verstappen aurait gagné la course s'il avait eu une séance de qualification normale.

"Dans des circonstances normales, Max Verstappen aurait gagné le Grand Prix d'Arabie saoudite", a-t-il déclaré au British Express. Mais le fait que Verstappen ait réussi à se battre facilement pour revenir, mais qu'il ait commencé à rouler au régulateur de vitesse à partir de la deuxième place en dit assez long, selon Jordan.

Accord chez Red Bull pour laisser Pérez gagner

"Je pense qu'il y avait un accord pour laisser Sergio Pérez gagner la course s'il faisait la pole et menait toute la course", a lancé l'Irlandais. S'il y a effectivement eu des accords au sein du camp Red Bull sur la manière d'assurer un doublé, cela pourrait également expliquer pourquoi Verstappen a fait tout son possible pour obtenir le meilleur tour en course.

Verstappen a ignoré l'équipe pour obtenir le meilleur tour en course

En effet, juste avant que le drapeau ne tombe, c'est Pérez qui semblait remporter à la fois la victoire et le point supplémentaire pour le tour le plus rapide de la course. Cela aurait suffi au Mexicain pour prendre la tête du championnat. Verstappen n'était pas très à l'aise avec cela, et il a donc décidé - contre les ordres de Red Bull - de pousser pour le tour le plus rapide dans l'ultime boucle de la course. Il a réussi sa mission et est donc resté en tête du classement.