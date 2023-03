Voici l’acteur qui jouera Ayrton Senna pour Netflix

Netflix a dévoilé le nom de l’acteur qui incarnera Ayrton Senna dans une série à venir.

Netflix a annoncé ce mardi 21 mars 2023 le nom de l’acteur qui jouera Ayrton Senna dans une série à venir sur la plateforme. Ce choix dans la date n’est évidemment pas fortuit puisqu’il s’agir de la date de naissance du légendaire pilote brésilien, qui aurait eu 63 ans sans l’accident qui lui a coûté la vie au Grand Prix de Saint-Marin 1994.

C’est la vie de « Magic » Senna qui sera donc retracée dans cette adaptation sous forme de mini-série en six épisodes, dont le tournage devrait débuter prochainement. Et ce sera donc à l’acteur brésilien Gabriel Leone de porter sur ses épaules ce show.

L’annonce a été faite via un tweet du compte international de l’entreprise de streaming :

Gabriel Leone will play Ayrton Senna in Senna, a six-episode series based on the life of Ayrton Senna, the world-famous Formula 1 icon.



(📷 Raquel Espírito Santo / Netflix) pic.twitter.com/pVKPYyCk7p