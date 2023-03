Sainz admet avoir fait un début de saison médiocre

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Mars 2023 13:24

Carlos Sainz n'a pas brillé aux Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite, mais il a bon espoir de faire mieux.

Le pilote Ferrari a été dominé par son coéquipier Charles Leclerc lors des deux séances qualificatives qui ont lancé cette saison 2023, et le scénario était similaire en course, même s'il a fini juste devant le Monégasque à Djeddah… grâce à la pénalité de dix places sur la grille de départ infligée à ce dernier, qui a déjà dépassé son quota d'unités de contrôle électronique pour la saison.

Cependant, Sainz ne se voile pas la face : il est conscient de devoir améliorer ses performances. "Je n'ai pas fait deux bonnes séances de qualifications", reconnaît l'Espagnol, relayé par Motorsport.com. "La sensation est toujours bonne en essais libres, je n'ai pas encore fait de tour parfait en qualifications avec cette voiture, mais ça ne m'inquiète pas : je sais, au fil de la saison, alors que je progresse, que la sensation viendra."

"Au moins, je suis resté relativement constant en course. Je ramène les points même si ce ne sont pas les bons points. Je veux être sur le podium, je veux jouer la victoire. Nous n'y sommes pas encore, et d'ici là, il faut marquer des points et se concentrer sur le développement."

Il n'empêche que la Scuderia Ferrari est en grande difficulté, notamment en ce qui concerne l'exploitations des pneus, comme on l'a vu en Arabie saoudite. "Franchement, dans le dernier relais en durs, j'attaquais à fond, et Charles attaquait à fond derrière moi, et nous n'arrivions simplement pas à tenir le rythme. Je pense que c'est juste la réalité", regrette Sainz.