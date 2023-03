Toto Wolff dans la tourmente : Rosberg estime qu'il reste le meilleur patron en F1

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Mars 2023 09:27

L'ancien pilote Mercedes et champion du monde de F1 2016 Nico Rosberg a exprimé son soutien à Toto Wolff en ce début de saison 2023 difficile pour l'Autrichien et ses troupes.

Les Flèches d'Argent ont connu un début turbulent dans la nouvelle ère de la régkementation technique et sortive en Formule 1 l'an dernier : l'équipe basée à Brackley est demeurée aux prises avec des problèmes de marsouinage et un manque de vitesse en ligne droite tout au long de la première moitié de la saison.

Les fans de l'équipe espéraient que ces difficultés seraient éradiquées par la nouvelle voiture, baptisée W14, en 2023, mais les deux premières manches de la saison ont balayé cet optimisme.

Le huitième championnat du monde record de Lewis Hamilton devient de plus en plus difficile à imaginer alors que Mercedes continue de lutter dans l'ombre de la puissante Red Bull RB19, et le directeur de l'équipe Wolff ressent la pression.

Rosberg : "Tout succès a une fin"

L'Autrichien a été critiqué à la fois par les médias et par les fans de Mercedes cette saison après les performances décevantes du W14. Cependant, Rosberg, qui a travaillé sous les ordres de Wolff pendant son illustre passage avec l'équipe entre 2010 et 2016, a défendu son ancien patron.

Il a expliqué : "C'est incroyablement difficile, c'est une situation incroyablement difficile pour tout le monde, parce qu'ils sont tellement habitués au succès et qu'ils ont écrit la plus grande success story jamais écrite dans le sport, avec huit titres de champion du monde d'affilée..."

"Et oui, Toto est finalement celui qui est responsable et l'est toujours. Pour moi, il est le meilleur team manager ici en Formule 1."

Rosberg reste confiant dans la capacité de Wolff à mener l'équipe dans sa renaissance. "Chaque [cycle de] succès prend fin à un moment donné, cela a toujours été le cas et maintenant c'est juste un défi incroyablement difficile de refaire ce revirement."