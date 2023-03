Thibaud Comparot

Mardi 21 Mars 2023 15:40

Le tout nouveau championnat F1 Academy débutera le mois prochain. La dernière pilote engagée sur ce plateau 100% féminin a été annoncée aujourd'hui. Passons donc en revue toutes les équipes et tous les pilotes.

La F1 Academy a été créée par la Formule 1 elle-même, est sanctionnée par la FIA et est gérée par Formula Motorsport Limited. Le championnat réservé aux femmes devrait combler le vide laissé par l'annulation des W Series. Susie Wolff, ancienne pilote de réserve de Williams F1, a été nommée directrice de la série il y a trois semaines. La F1 Academy utilisera des voitures de Formule 4 Tatuus T421 développant 165 chevaux grâce à un moteur turbo 4 cylindres Autotecnica. Pirelli sera le fournisseur pneumatique.

Chaque équipe engagée dans le championnat alignera trois pilotes.

ART Grand Prix

Campos Racing

MP Motorsport

Prema Racing

Rodin Carlin

Calendrier

ART Grand Prix a été fondé par Nicolas Todt, fils de l'ancien patron de l'écurie Ferrari et président de la FIA Jean, et Frédéric Vasseur. Nyck de Vries est devenu champion de Formule 2 en 2019 avec l'écurie française. Léna Bühler courra pour l'équipe. Elle a beaucoup d'expérience en Formule Régionale, même si elle n'a pas marqué de points dans les championnats asiatiques et européens. La Suissesse sera rejointe par la pilote GB4 Chloe Grant et la championne de Lamborghini Super Trofeo Carrie Schreiner. Cette dernière a principalement piloté sur le Nürburgring Nordschleife au cours des deux dernières années.Campos Racing n'est pas non plus étranger au monde de la Formule 1. Adrián Campos a fondé l'équipe HRT (Hispania Racing Team), bien qu'il l'ait vendue, avant qu'elle n'entame sa première saison en 2010. Actuellement, Campos Racing occupe la première place du championnat des pilotes de Formule 2 grâce à Ralph Boschung. L'Uruguayenne Maite Cáceres sera la coéquipière de Lola Lovinfosse, qui a de l'expérience dans le championnat espagnol de Formule 4. L'ancienne pilote de la série W, Nerea Martí, est le troisième pilote de l'équipe. Elle a été vice-championne des GT Winter Series la saison dernière.MP Motorsport, basé à Westmaas, aura une pilote néerlandaise : Emely de Heus. Elle aussi a participé aux W Series l'année dernière. Pour préparer sa nouvelle aventure au sein de la F1 Academy, De Heus a participé au championnat de Formule 4 du Moyen-Orient en janvier et février derniers. Ses coéquipières seront les sœurs Al Qubaisi. Amna et Hamda ont toutes deux une grande expérience de la Formule 4 et de la Formule régionale. Cette dernière a réussi à remporter six courses dans le championnat de F4 du Moyen-Orient. Leur père, Khaled Al Qubaisi, est également pilote. Il a remporté les 24 heures de Dubaï et a été une fois vice-champion du monde d'endurance de la FIA.Prema Racing, l'écurie qui domine largement la Formule 2 et la Formule 3, comptera deux anciennes pilotes de la W Series dans son équipe : Bianca Bustamante, une Philippine qui a également couru en Formule 4 au Moyen-Orient l'hiver dernier, et l'Espagnole Marta García, qui a réussi à s'imposer en course lors de sa première saison en W Series. Elles seront rejointes par Chloe Chong, qui vient directement du karting.Nous connaissons Carlin Motorsport sous le nom de Rodin Carlin depuis cette année, après un investissement important de Rodin Cars. Jessica Edgar courra pour l'équipe britannique. Elle est montée sur le podium en GB4 l'année dernière. Son cousin Jonny Edgar a été junior chez Red Bull pendant cinq ans et court actuellement en Formule 3. Sa coéquipière Megan Gilkes a également participé à la GB4 en 2022 et a même remporté deux courses. Abbi Pulling, qui a obtenu des podiums dans le championnat britannique de Formule 4 et dans les W Series, complète l'équipe Carlin.La F1 Academy débutera le mois prochain, le dernier week-end d'avril, au Red Bull Ring. Une semaine plus tard, le plateau féminin courra à Valence dans le cadre du programme préliminaire du championnat européen de NASCAR. Elles resteront ensuite en Espagne pour participer au programme préliminaire du championnat régional de Formule européenne à Barcelone-Catalunya deux semaines plus tard. La F1 Academy se rendra également à Zandvoort, mais dans le cadre du programme préliminaire du DTM en juin. En juillet, elle courra à Monza, en marge du championnat du monde d'endurance FIA, et au Paul Ricard. La finale de la saison aura lieu lors d'un week-end de Grand Prix de Formule 1, à savoir au Circuit des Amériques, au Texas, en octobre.

Autrement dit, rares seront les occasions pour ces jeunes femmes de se produire directement devant le public et les décisionnaires de la F1.