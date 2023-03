Ferrari comprend "parfaitement" le problème de la voiture - Sainz

Thibaud Comparot

Selon Ferrari et Mercedes, de grands progrès en matière de compétitivité de leurs monoplaces 2023 respectives sont à portée de main.

À Djeddah, lors de la deuxième manche du championnat, il est apparu clairement que sur deux types de circuits très différents, Aston Martin est le challenger le plus proche de la Red Bull.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que la décision d'abandonner le concept "Zero sidepods" avait déjà été prise.

"Je pense que nous sommes sur un pied d'égalité avec Ferrari et Aston Martin en ce qui concerne le rythme à long terme", a-t-il déclaré. "C'est donc une bonne chose."

"Et nous comprenons maintenant beaucoup mieux où nous avons des lacunes. Ce que nous avons déjà trouvé en soufflerie nous permettra probablement de gagner quelques dixièmes."

Chez Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont terminé le week-end en Arabie saoudite, alarmés par le fait que la monoplace 2023 est clairement "la quatrième voiture la plus rapide" de la grille.

"C'est un peu une surprise", a déclaré l'Espagnol Sainz au journal Diario AS.

"En raison du type de piste de Djeddah, nous pensions être plus rapides que Mercedes et Aston Martin. Mais maintenant, nous avons deux types d'asphalte différents, deux circuits différents et le rythme de course n'est pas très bon", a-t-il ajouté.

Sainz a déclaré qu'il allait maintenant attendre patiemment les mises à jour de la voiture.

"J'ai eu quelques frayeurs en suivant (Lance) Stroll", a-t-il révélé. "Nous connaissons le point faible de la voiture : nous surchauffons les pneus. Mais nous le faisons seuls, alors vous pouvez imaginer que lorsque nous sommes derrière une autre voiture, c'est encore pire."

"Nous devons maintenant apporter du développement, mais nous connaissons déjà le plan que nous avons et les points que nous devons améliorer. Mais il est impossible de créer des pièces d'un jour à l'autre."

"Mais j'ai confiance en Ferrari, j'ai confiance dans le fait que nous allons améliorer la voiture et que nous avons la capacité de le faire. Nous savons exactement quels sont les problèmes de la voiture."

Lorsqu'on lui demande de préciser ce qui ne va pas avec la voiture, Sainz sourit : "Nous savons ce que c'est".