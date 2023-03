Les pilotes Alpine ont fait la course "un peu tout seuls" - Ocon

Thibaud Comparot

Lundi 20 Mars 2023 18:32

Alpine a réussi à placer ses deux monoplaces dans le top 10 des qualifications, mais aussi à accompagner ses pilotes vers les points à l'arrivée du Grand Prix d'Arabie Saoudite.

Après un premier Grand Prix catastrophique à Bahreïn, Esteban Ocon voulait faire table rase et marquer des points à Djeddah. Le pilote français s'était alors mis dans les meilleures dispositions le samedi en s'assurant un départ depuis la sixième place sur la grille de départ, devant la Mercedes de Lewis Hamilton.

S'en est suivie une course bien discrète, pour finalement franchir le drapeau à damier en huitième position.

"Je pense que c'était le maximum qu'on pouvait faire. On était en mode gestion derrière, parce que devant, c'était trop vite, derrière, ils étaient quand même loin. On était un peu tout seuls, moi et Pierre, pendant cette course, c'était un peu triste."

En effet, les spectateurs se sont focalisés sur la remontée dans le peloton de Charles Leclerc et surtout de Max Verstappen. Alpine avait montré de belles choses lors des essais libres, rêvant même de pouvoir rivaliser avec les Ferrari ou les Mercedes. L'écurie française a cependant dû se résoudre à laisser filer les Mercedes et les Ferrari, afin d'assurer une double arrivée dans les points pour ses pilotes.

"On pensait qu'au début, les Ferrari, on aurait pu les accrocher sur le premier relais. On arrivait à tenir un petit peu, sur le deuxième relais aussi, au tout début, on arrivait à tenir le rythme. Après, elles se sont envolées devant. Il n'y a pas beaucoup plus qu'on aurait pu faire, je pense que le maximum a été fait aujourd'hui. À nous de travailler et de combler cet écart pour le futur."

Gasly enchaine et signe une nouvelle arrivée dans les points

Nouvel arrivé chez Alpine, Pierre Gasly s'est fait peur lors des qualifications, passant de justesse en Q2 et en Q3. Il s'est toutefois rassuré le dimanche en réalisant une nouvelle course solide sous ses nouvelles couleurs pour signer, encore une fois une neuvième position au moment de franchir la ligne d'arrivée.

"Au départ, il fallait être agressif, essayer de passer la McLaren le plus rapidement possible. Après, je pense qu'on a fait une course solide, on finit là où on doit finir avec les deux voitures."

Gasly enchaîne et signe une deuxième arrivée dans les points en autant de course. Il se positionne aujourd'hui à la onzième place du classement des pilotes à égalité de points avec Esteban Ocon.

"Deuxième course dans les points. On continue à s'adapter à cette nouvelle voiture. Je pense qu'il y a plein de positif sur le week-end. Je me sens de plus en plus à l'aise avec la voiture. Il y a des choses à améliorer, il y a encore du travail. Dans l'ensemble, en termes de performance, on aimerait bien pouvoir se rapprocher des voitures devant, mais je pense que pour l'instant, c'est là où on est."