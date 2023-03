Ferrari ne doit pas se voiler la face, selon Vasseur

Thibaud Comparot

Lundi 20 Mars 2023 17:44

La Scuderia Ferrari a connu un nouveau Grand Prix décevant à Djeddah.

Certes, Charles Leclerc s'est qualifié deuxième, mais il a écopé d'une pénalité de dix places sur la grille de départ pour avoir dépassé son quota d'unités de contrôle électronique ; Carlos Sainz, lui, s'élançait quatrième, mais il n'a pu faire mieux que sixième à l'arrivée, juste devant son coéquipier.

Encore une fois, Maranello ne parvient pas à libérer le potentiel de son cheval cabré, et le directeur d'équipe Frédéric Vasseur a bien conscience des faiblesses de son écurie. Interrogé sur la première chose qu'il va demander aux ingénieurs, Vasseur répond dans les colonnes de Motorsport.com : "De ne pas se raconter des bobards. Le plus important dans ce genre de situation est de savoir ce que nous faisons bien ou mal. Mais nous ne pouvons pas nous raconter des bobards. Nous devons changer. Nous devons comprendre nos faiblesses et nous devons travailler dur."

Bottas au volant d'une Supercar en AustralieLire plus

"Il ne s'agit pas de parler, ce n'est pas ça qui va nous rendre plus rapides. Pour moi, la situation est très claire : le potentiel de la voiture est bon, mais insuffisant par rapport à Red Bull, car nous n'avons pas pu tirer le maximum de la voiture à chaque fois."

La priorité pour Ferrari est de trouver la clé des pneumatiques Pirelli, que la Scuderia ne parvient décidément pas à exploiter convenablement. "Le premier relais s'est très bien passé et Charles est bien remonté, mais il était en tendres. Carlos avait un bon rythme dans le premier relais avec les mediums, par rapport aux autres, mais nous avons perdu énormément de terrain avec les durs. C'est là que nous devons comprendre quel est le principal problème. Si nous avons des améliorations à faire, c'est clairement sur la gestion des différents composés", conclut Vasseur.