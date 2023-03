Bottas au volant d'une Supercar en Australie

Thibaud Comparot

Lundi 20 Mars 2023 16:21

Valtteri Bottas va piloter une Holden VF Commodore, une voiture ayant remporté le Bathurst 1000 en 2016, à l'occasion d'un festival en Australie à la fin du mois de mars.

Présent en Formule 1 depuis la saison 2013 et auteur de 10 victoires avec l'équipe Mercedes, Valtteri Bottas est un pilote ayant une grande expérience en catégorie reine. Mais cela n'a pas empêché l'actuel représentant de l'écurie Alfa Romeo de s'essayer à d'autres disciplines, avec plusieurs engagements au Rallye arctique, un essai au volant d'une machine d'Extreme E en 2020 et une première apparition à la Race of Champions cette année.

Et à la fin du mois de mars, lors de la semaine précédant le Grand Prix d'Australie de F1, le Finlandais pourra ajouter une corde de plus à son arc puisqu'on lui confiera le volant d'une Holden VF Commodore à l'occasion de l'Adelaide Motorsport Festival. Cette machine, utilisée dans le championnat australien Supercars, a notamment remporté la prestigieuse épreuve du Bathurst 1000 (longue de 1000 kilomètres) en 2016 avec le duo Will Davison-Jonathon Webb.

À noter que Bottas aura également l'opportunité de se glisser dans le cockpit d'une Alfa Romeo GTV du Groupe A, victorieuse dans le Championnat européen des voitures de tourisme dans les années 1980, avant de rencontrer des fans et de participer à une séance de questions-réponses avec eux.

Si Bottas sera l'une des stars de cet évènement, il devra partager avec des superbes machines. Craig Lowndes, septuple vainqueur du Bathurst 1000 et triple champion de Supercars, sera au volant d'une Benetton B186, victorieuse au Grand Prix du Mexique 1986 en F1. Stefan Johansson, ancien pensionnaire de la catégorie reine, fera une démonstration dans la Ferrari 156/85 qu'il a pilotée lors de la saison 1985.

Enfin, on annonce également la présence d'une March CG891 de 1989, conçue par l'emblématique aérodynamicien Adrian Newey, une Brabham BT60B de 1992 ou encore une Arrows A10B de 1988. Mis à part les F1, une BMW M1 Procar de 1979 et une McLaren M8E ayant roulé en Can-Am dans les années 1970 seront de la partie.