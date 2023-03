Jos Verstappen et le meilleur tour de Max : "Je savais qu'il allait faire ça"

Thibaud Comparot

Lundi 20 Mars 2023 15:26

Jos Verstappen savait que son fils Max allait réussir à glaner le point du meilleur tour en toute fin de course.

Le pilote Red Bull a connu une mésaventure samedi lors des qualifications, l'obligeant à s'élancer depuis la P15 le dimanche. Toutefois, après une belle remontée, le double champion du monde a réussi à prendre la seconde place du Grand Prix d'Arabie Saoudite ainsi tout en conservant la tête du championnat ... d'un petit point.

"Je le savais" - Jos Verstappen

Verstappen s'est vu demander pendant la course de s'en tenir aux temps suggérés par l'ingénieur Gianpiero Lambiase, et bien que le Hollandais ait encore entendu des bruits étranges provenant de sa transmission pendant la course, il a tout de même réalisé le meilleur temps au tour de la course lors de l'ultime boucle du Grand Prix. "Je savais qu'il allait le faire", a révélé Verstappen père. Il a poursuivi : "C'est bien, non ? Au moins, il reste leader du championnat".

Pérez n'aura pas beaucoup d'occasions en 2023

En fin de compte, le week-end de course à Djeddah s'est avéré être le week-end de Pérez. Comme l'année dernière, le Mexicain s'est élancé de la pole position, mais a réussi à remporter la victoire cette fois. Des photos circulent sur Internet d'un Jos Verstappen boudant à côté d'un Pérez euphorique.

"Bien sûr, nous voulons tous gagner. Mais ce n'était pas possible aujourd'hui. L'écart était trop important pour cela. Je pense qu'il [Pérez, NDLR] n'a pas souvent l'occasion de le faire. Il le savait aussi et a saisi sa chance", a déclaré Verstappen senior.