Rosberg critique l'attitude de Verstappen : "Il pourrait être un peu plus aimable"

Le champion du monde de F1 en 2016, Nico Rosberg a critiqué l'attitude de Max Verstappen, qui a critiqué Red Bull à la suite du Grand Prix d'Arabie saoudite.

Verstappen était mécontent des problèmes de fiabilité rencontrés lors des qualifications et de la course - le double champion est parti 15e après une défaillance de l'arbre de transmission en Q2 avant que sa course vers la victoire ne soit interrompue avec la crainte d'une nouvelle défaillance dans les derniers instants de la course.

Bien qu'il ait terminé deuxième derrière son coéquipier Sergio Perez pour assurer un deuxième doublé consécutif pour Red Bull, Verstappen n'était pas satisfait lorsqu'il s'est adressé aux médias après la course.

"Personnellement, je ne suis pas content", a déclaré Verstappen.

"Je ne suis pas ici pour être deuxième, surtout quand vous travaillez très dur à l'usine pour arriver ici dans un bon état et vous assurer que tout est parfait et que vous devez faire une remontée pendant la course - j'aime bien faire ça, ça ne me dérange pas de le faire."

"Mais quand vous vous battez pour le championnat et qu'il semble qu'il n'y ait que deux voitures capables de le faire, nous devons nous assurer que les deux voitures sont fiables."

Verstappen devrait être plus aimable

S'adressant à Sky Sports F1, Rosberg a ciblé l'attitude de Verstappen et a déclaré : "Ce n'est pas bon de voir ça."

"De plus [samedi], il a quitté la piste très rapidement et a apparemment séché la réunion d'équipe, c'est ce qu'on nous a dit."

"Ce n'est pas une bonne approche ni une bonne mentalité en ce début de saison, alors que l'équipe a fait un excellent travail avec la voiture et travaille si dur."

"Il pourrait être un peu plus aimable."