Wolff sur la W14B - "Nous pourrions même y apposer un autocollant Red Bull"

Thibaud Comparot

Lundi 20 Mars 2023 12:34

Toto Wolff insiste sur le fait qu'il n'est pas gêné d'être "transparent" alors que Mercedes s'engage à abandonner son concept de voiture unique après seulement deux courses en 2023.

"C'est ce que nous faisons depuis dix ans, que l'on gagne ou que l'on perde", a déclaré le patron de l'écurie.

Verstappen a "piégé" Perez pour conserver la tête du championnatLire plus

"Nos supporters veulent connaître la vérité - nous n'avons rien à cacher. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais nous devons continuer à communiquer".

La "nouvelle", bien sûr, c'est que Mercedes - et Ferrari - semblent même avoir pris du retard sur Aston Martin dans leur poursuite de Red Bull.

"Il semble que nous allons dominer", a déclaré Jos, le père de Max Verstappen, à la revue néerlandaise Formule 1.

"Vous voyez avec quelle facilité ils s'éloignent - une seconde plus vite", a-t-il ajouté. "Est-ce que cela peut être rattrapé cette année ? Je n'en sais rien."

"Mais ce n'est pas comme si nous allions rester immobiles, n'est-ce pas ? Nous viendrons aussi avec des mises à jour".

Ainsi, fidèle à la politique de transparence de Wolff, il ne cache pas qu'une Mercedes modernisée ressemblera bientôt beaucoup plus à une Red Bull ou à une Aston Martin.

"Vous pouvez l'appeler un concept Red Bull ou Aston Martin", a déclaré le patron de l'équipe Mercedes. "Même si elle ressemble à un bus à impériale, nous nous efforcerons de la rendre rapide."

"Nous pourrions même y apposer un autocollant Red Bull s'ils le souhaitent", a souri Wolff.

Il a toutefois admis qu'il ne savait pas exactement quand la Mercedes "Red Bull" verrait le jour.

"Le processus sera long avant que nous puissions défier Red Bull", a déclaré Wolff, "mais c'est un processus très amusant de revenir".

D'une certaine manière, parce que Mercedes est désormais capable de changer de concept, la situation de l'équipe allemande semble même meilleure que celle de Ferrari - dont le patron Frédéric Vasseur insiste sur le fait que le "concept" de base de la voiture est solide.

Cependant, comme ce fut le cas à Bahreïn, le bon rythme des qualifications s'est traduit par une dégradation extrême des pneus lors de la course en Arabie Saoudite.

"Inacceptable", a déclaré le Français Vasseur. "Nous devons comprendre et corriger le problème le plus rapidement possible."

"Je ne peux pas imaginer qu'une voiture soit en première ligne lors des qualifications et qu'en course, elle n'aille nulle part."

Carlos Sainz, sixième devant Charles Leclerc, a déclaré que Red Bull, Aston Martin et même Mercedes étaient "clairement plus rapides".

Red Bull a la "F1 la plus rapide de tous les temps" - HamiltonLire plus

"Je pensais avant le week-end que nous maîtrisions mieux nos problèmes", a déclaré l'Espagnol. "Mais la performance n'était pas au rendez-vous aujourd'hui."

"Nous devrons attendre des améliorations. Nous étions la quatrième voiture sur la piste en termes de vitesse."