Verstappen a "piégé" Perez pour conserver la tête du championnat

Thibaud Comparot

Lundi 20 Mars 2023 11:23

Max Verstappen a "piégé" son coéquipier Sergio Perez afin de conserver son avance au championnat du monde des pilotes de F1 2023.

Il est devenu assez clair que, même si seulement deux courses ont été disputées depuis le début de l'année, les deux pilotes Red Bull semblent prêts à se livrer une bataille en interne pour le titre.

"Je suis là pour me battre", a déclaré le Mexicain, qui a profité du problème d'arbre de transmission de Verstappen en qualifications pour remporter le GP d'Arabie saoudite depuis la pole position.

Malgré le statut de facto de "numéro 1" de Verstappen et les titres consécutifs du Néerlandais en 2021 et 2022, il avait été interrogé par Sky Deutschland sur la possibilité de viser de manière réaliste le championnat du monde cette saison.

"C'est la seule raison pour laquelle je suis ici", a insisté Perez.

"C'était serré à Bahreïn et c'est la même chose ici. Il y a de petites marges entre nous".

Il est clair qu'Aston Martin, Mercedes et Ferrari ne sont pas encore en mesure de disputer les victoires à Red Bull, ce qui place l'écurie propriétaire de la boisson énergisante comme seule écurie capable de remporter des courses.

"Nous avons tous les deux poussé plus que nécessaire", a reconnu Perez, trempé de sueur, sous les lumières du circuit urbain de Djeddah. Si Red Bull n'a pas de rivales en ce début de saison, elle devrait pourtant se méfier de problèmes en interne.

En effet, si Red Bull a un souci, c'est bien celui de la fiabilité, comme l'a montré la défaillance de l'arbre de transmission de Verstappen en qualifications.

"Je veux dire, ça ne me dérange pas de faire une remontée pendant la course", a déclaré Verstappen après le GP de dimanche, "mais quand vous vous battez pour un championnat et surtout quand il semble que ce soit juste entre deux voitures, nous devons nous assurer que les deux voitures sont fiables."

Le pilote de 25 ans affirme qu'alors qu'il poursuivait Perez pour la victoire, il a commencé à ressentir à nouveau des vibrations au niveau de l'arbre de transmission de sa RB19.

"À un moment donné, il est plus important de se contenter de la deuxième place et de ne pas avoir de problème avec la voiture", a déclaré Verstappen.

Mais s'il avait simplement roulé jusqu'au drapeau à damier, Perez aurait alors été en tête du classement des pilotes avant Melbourne.

Il est donc évident que Max Verstappen était désireux d'obtenir le point supplémentaire pour le tour le plus rapide.

Perez affirme qu'on lui a dit de ne pas le faire

"Ils m'ont dit que j'avais le tour le plus rapide et qu'il fallait garder un certain rythme. Je pense donc que la communication a été la même avec Max", a-t-il déclaré.

En réalité, Verstappen a pris le point supplémentaire à Perez en réalisant le tour le plus rapide de la course lors de l'ultime boucle de la course, conservant son avance au championnat grâce à ce seul point.

"La communication en interne était que les deux ont demandé qui avait le tour le plus rapide", a déclaré le Dr Helmut Marko. "Nous l'avons transmis et n'avons pas donné l'ordre de ne pas le faire."

"Max a attendu jusqu'à la fin et même s'il n'a pas piégé Checo, c'était tactiquement très bien fait. Perez n'a pas pu réagir."

"Nous n'avons pas pu contrôler cela", a déclaré Marko à ORF. "C'est le propre de Max. Pour lui, il s'agissait de prendre la tête du championnat du monde."

Nico Rosberg, champion du monde 2016, a commenté : "C'est typiquement Max, toujours en train d'essayer d'en tirer le maximum."

"Mais Christian Horner a dit que Sergio avait eu la même opportunité."

Marko a également révélé qu'au milieu des problèmes de fiabilité, il a été demandé à Verstappen et à Perez de conduire de manière à protéger leurs voitures.

"Au final, les pilotes ont assez bien adhéré à nos instructions", a souri Marko.