Red Bull a la "F1 la plus rapide de tous les temps" - Hamilton

Thibaud Comparot

Lundi 20 Mars 2023 10:32

Lewis Hamilton estime que la Formule 1 est entrée dans une période de domination sans précédent par une seule équipe.

"Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide", a déclaré le septuple champion du monde, après que le champion en titre, Max Verstappen, se soit frayé un chemin à travers le peloton depuis la 15e place à Djeddah pour finir à une très belle seconde place.

Verstappen peut gagner "six titres d'affilée" - MassaLire plus

"Quand nous étions rapides", a expliqué le pilote Mercedes, "nous n'étions pas si rapides que ça".

"Je pense que c'est la voiture la plus rapide que j'ai jamais vue, surtout comparée aux autres. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais elle m'a dépassé très vite."

"Je n'ai même pas pris la peine de bloquer parce qu'il y avait une si grande différence", a déclaré Hamilton, faisant référence au moment où Verstappen l'a dépassé sur le circuit urbain à grande vitesse.

"Il faut donner du crédit à ce que Red Bull a fait", a-t-il ajouté. "Je pense que l'écart qu'ils ont creusé avec les autres est plus important que ce que nous avons probablement vu depuis Mercedes en 2014."

"C'est un écart important et je pense que tout le monde doit travailler plus dur."

Ce qui est plus incroyable pour le sport à l'heure actuelle, c'est que Mercedes et Ferrari ne semblent pas être les équipes les plus proches de Red Bull.

Pour l'instant au moins, le titre de "meilleur des autres" revient à Aston Martin, basée à Silverstone.

"La saison est encore longue", a déclaré Mike Krack, directeur de l'équipe Aston Martin, à Sky Deutschland. "Je ne pense pas que Red Bull sera en mesure de conserver cet avantage."

"Nous avons deux grandes équipes derrière nous qui feront tout pour nous rattraper. Mon message aux fans est donc d'être patients et de continuer à regarder la Formule 1".

En effet, la voiture de Ferrari semble être proche de celle de Red Bull en qualifications, le rythme de course et la dégradation des pneus posant cependant un problème particulier.

Mercedes, pour sa part, a décidé de mettre au rebut son concept raté de monoplace "sans ponton".

Pourquoi Alonso a-t-il récupéré sa troisième place ?Lire plus

"Nous savons que nous n'avons pas pris les bonnes décisions au cours de l'hiver", a déclaré Hamilton, "mais je pense que nous pouvons rattraper une partie de ce retard plus rapidement que nous ne le ferions normalement."

"Tout n'est donc pas perdu."