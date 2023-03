Pourquoi Alonso a-t-il récupéré sa troisième place ?

Thibaud Comparot

Lundi 20 Mars 2023 08:10

La FIA a annulé la pénalité infligée à Fernando Alonso après le Grand Prix d'Arabie Saoudite.

Alonso est devenu le sixième pilote de F1 à monter sur un centième podium après avoir terminé troisième à Djeddah. Cependant, ce titre lui a été retiré après qu'il ait reçu une pénalité de temps de 10 secondes.

Par la suite, cette décision a été annulée après une audience.

L'Espagnol avait d'abord été sanctionné par une pénalité de cinq secondes pour avoir été mal placé sur la grille au départ de la course.

Alonso perd son 100e podium en F1 en raison d'une pénalitéLire plus

Mais lorsqu'il a purgé cette pénalité lors de son arrêt aux stands, on a vu le lève vite arrière toucher sa voiture avant ces fameuses cinq secondes. Les commissaires n'en ont pris connaissance que dans le dernier tour de la course et n'ont donc pu infliger une nouvelle sanction de 10 secondes qu'après la cérémonie du podium.

Pourquoi la sanction a-t-elle été annulée ?

Dans sa demande de révision, Aston Martin a fait valoir que "la représentation alléguée d'un accord entre la FIA et les équipes selon lequel le fait de toucher la voiture de quelque manière que ce soit, y compris avec un cric, constituerait un "travail" sur la voiture aux fins de l'article 54.4 (c) du règlement sportif, était incorrecte et que, par conséquent, la base de la décision du commissaire sportif était erronée.

Une révision ne peut avoir lieu que si "un nouvel élément significatif et pertinent (a été) découvert qui n'était pas à la disposition des parties demandant la révision au moment de la décision concernée".

Il a été décidé que ce critère avait été correctement rempli et, à l'issue de l'audience, Alonso a été réintégré sur le podium.

La décision conclut : "Après avoir examiné les nouvelles preuves, nous avons conclu qu'il n'y avait pas d'accord clair, comme cela avait été suggéré aux commissaires précédemment, sur lequel on pouvait s'appuyer pour déterminer que les parties avaient convenu qu'un cric touchant une voiture équivaudrait à travailler sur la voiture, sans plus."

"Dans ces circonstances, nous avons considéré que notre décision initiale d'imposer une pénalité à la voiture 14 devait être annulée et nous l'avons fait en conséquence."