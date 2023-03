Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 20:09

Red Bull a remporté une nouvelle victoire ce dimanche lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, mais ce succès de Sergio Perez n'a pas eu d'impact sur la tête du classement des pilotes.

Max Verstappen est toujours en tête, mais avec un seul point d'avance, après une course époustouflante de la P15 à la P2 gratifié du tour le plus rapide de la course.

Fernando Alonso a manqué de peu le 100e podium de sa carrière, sa deuxième pénalité de la journée l'ayant fait rétrograder à la 4e place, derrière George Russell (Mercedes).

Classement des pilotes de F1 après le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023

1. Max Verstappen | Red Bull | 44 points

2. Sergio Perez | Red Bull | 43 points

3. Fernando Alonso | Aston Martin | 27

4. George Russell | Mercedes | 21

5. Carlos Sainz | Ferrari | 20

6. Lewis Hamilton | Mercedes | 20

7. Lance Stroll | Aston Martin | 8

8. Charles Leclerc | Ferrari | 6

9. Pierre Gasly | Alpine | 4

10. Esteban Ocon | Alpine | 4

11. Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4

12. Kevin Magnussen | Haas | 1

13. Alex Albon | Williams | 1

14. Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0

15. Nico Hülkenberg | Haas | 0

16. Logan Sargeant | Williams | 0

17. Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 0

18. Nyck de Vries | AlphaTauri | 0

19. Oscar Piastri | McLaren | 0

20. Lando Norris | McLaren | 0