Alonso perd son 100e podium en F1 en raison d'une pénalité

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 20:02

Fernando Alonso a été exclu du podium après avoir écopé d'une pénalité de 10 secondes après la course.

Le pilote d'Aston Martin avait obtenu la 100e place dans le top 3 de sa carrière en F1 après avoir purgé une pénalité de cinq secondes pour avoir été mal placé sur la grille de départ, sa voiture étant positionnée trop à gauche.

Alonso a purgé cette pénalité lorsqu'il s'est arrêté sous régime de voiture de sécurité, mais après que les images ont révélé que le vérin arrière était entré en contact avec son Aston Martin avant la fin du temps imparti, l'Espagnol s'est vu infliger une sanction supplémentaire de 10 secondes.

C'est le même scénario qu'a connu Esteban Ocon la dernière fois à Bahreïn.

Avant que sa pénalité secondaire ne soit connue, Alonso avait déclaré : "Quel début de saison ! "Quel début de saison (c'était) probablement impensable il y a un mois quand nous avons lancé la voiture !"

"Mais ces gars-là ont fabriqué une voiture fantastique, ils ont fait une course fantastique à Bahreïn et ici aussi, et oui, deux podiums."

Interrogé sur ce qui s'est passé au début de la course, il a ajouté : "Je dois revoir cela. J'ai fait une erreur, donc quand ils m'ont dit que j'avais une pénalité de cinq secondes, je me suis dit : 'OK, je dois rouler un peu plus vite pour gagner ces cinq secondes'".

Red Bull "hors de portée"

Alonso a terminé à plus de 20 secondes du vainqueur de la course, Sergio Perez.

"C'est un Grand Prix difficile, mais ces gars (les mécaniciens d'Aston Martin) me donnent de la force et j'ai poussé tout au long des tours de qualification", a déclaré Alonso.

"Red Bull est peut-être un peu hors de portée, mais les autres étaient derrière, donc je suis content."