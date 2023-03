Verstappen deuxième à Djeddah - "Je les ai dépassés un par un"

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 19:56

Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position en Arabie saoudite. Un bon résultat compte tenu de sa quinzième place au départ, et surtout compte tenu du fait que le Néerlandais a de nouveau eu des problèmes avec son arbre de transmission.

Verstappen n'a pas pu faire mieux que la quinzième place lors des qualifications de samedi, en raison d'un arbre de transmission cassé. Cela a contraint le Néerlandais à prendre le départ de la course en fond de grille, sur le circuit où il a remporté la victoire l'an dernier. Le Néerlandais a réalisé une première partie de course soignée avec plusieurs dépassements osés, avant de profiter d'une période de voiture de sécurité pour s'arrêter "gratuitement".

Le Hollandais de 25 ans n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour dépasser George Russell et Fernando Alonso, mais combler l'écart avec Perez s'est avéré trop compliqué. Le pilote mexicain a réalisé une course sans erreur. Verstappen a toutefois arraché le point supplémentaire du meilleur tour en course à Pérez lors de l'ultime boucle, ce qui lui permet de rester en tête du Championnat du monde.

"Ce n'était pas facile de se frayer un chemin dans le peloton", a déclaré Verstappen après coup. "C'était difficile de suivre dans les deux premiers secteurs, mais je les ai dépassés un par un et nous avons ensuite pris un bon rythme. Nous avons eu quelques problèmes avec l'arbre de transmission jusqu'à la fin, mais nous avions un grand écart derrière nous, donc ça allait et nous avons assuré la deuxième place."