Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 19:46

Sergio Pérez a remporté le second Grand Prix de la saison. Bien que le Mexicain ait perdu sa première place au départ, il a finalement tenu bon, a réalisé une belle course et a ainsi remporté la cinquième victoire de sa carrière.

Le Grand Prix d'Arabie Saoudite n'a pas commencé de la meilleure des manières pour Pérez. Le Mexicain a tout de suite vu Fernando Alonso lui ravir la tête de la course et a donc dû se lancer à la poursuite de l'Espagnol. Mais l'homme de Guadalajara n'a pas mis longtemps à dépasser l'Aston Martin et a repris la tête à Djeddah. À partir de là, il s'agissait de donner le rythme, sachant que son coéquipier Max Verstappen s'était élancé depuis la P15.

Une course difficile pour Perez

Néanmoins, une entrée en piste de voiture de sécurité est survenue en raison de l'abandon de Lance Stroll et, alors que Verstappen se trouvait désormais en P4, Pérez savait qu'il allait devoir protéger sa position. Le Néerlandais s'est rapidement débarrassé de George Russell et de Fernando Alonso.

"C'était très dur. Beaucoup plus difficile que prévu. La voiture de sécurité a encore essayé de nous priver d'une victoire à l'arrivée, mais cela n'a pas fonctionné cette fois. L'équipe a fait un excellent travail à la fin", a-t-il déclaré.

La voiture la plus rapide de la grille

Le vainqueur a poursuivi : "Ils ont travaillé très dur ce week-end. Nous avons eu beaucoup de problèmes techniques. Je suis très heureux, maintenant, il est temps de célébrer."

Pérez occupe désormais la deuxième place du championnat, alors que Verstappen a réalisé le meilleur tour en course.

"Définitivement. Nous devons continuer à pousser. Au moins, nous étions la voiture la plus rapide et j'en suis très heureux."

Cependant, il a tout de même pointé un point de critique : le départ. "Nous devons encore travailler sur la procédure et travailler sur de meilleurs départs à l'avenir."