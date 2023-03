GP d'Arabie Saoudite : Perez résiste à Verstappen et aux consignes de Red Bull

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 19:26

Sergio Perez a remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite, s'imposant devant son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen et Fernando Alonso, les deux Alpine dans les points.

Alonso prend la tête de la course dès le premier virage

Deuxième sur la grille de départ, le pilote espagnol d'Aston Martin est allé piquer Sergio Perez pour lui ravir la première place. Un peu plus loin derrière, Oscar Piastri a malheureusement été au contact avec Pierre Gasly. Le pilote australien a endommagé son aileron avant, le forçant à passer par les stands dès la fin du premier tour. Nouvelle désillusion pour le jeune pilote McLaren, dernier à l'entame du second tour et qui se trouvait au départ dans le top 10.

La direction de course s'est ensuite penchée sur le positionnement sur la grille de Fernando Alonso. Le pilote des Asturies a reçu une pénalité de cinq secondes pour s'être positionné trop à gauche sur son emplacement. Alors qu'il était en tête du Grand Prix, l'Alpine portant le numéro 14 a été dépassée au premier virage par la Red Bull de Sergio Perez pour reprendre la tête de la course.

À l'entame du 10e tour, Charles Leclerc apparaissait en septième position après être allé dépasser avec la manière, au premier virage, l'Alpine de Pierre Gasly et la Mercedes de Lewis Hamilton. Malheureux en qualifications, Max Verstappen était déjà remonté de la 15e à la neuvième position.

À cet instant de la course, le top 10 de la course était constitué de ; Perez, Alonso, Russell, Stroll, Sainz, Ocon, Leclerc, Hamilton, Verstappen et Gasly.

Nouvelle bataille Hamilton-Verstappen à Djeddah

Alors que Max Verstappen était en pleine remontée dans le peloton, il a trouvé sur sa route une ancienne connaissance, Lewis Hamilton. Mais les temps ont bien changé et le pilote Mercedes n'a pas pu lutter face à la vitesse de pointe de la Red Bull. Le double champion du monde en titre a réalisé sa manœuvre de dépassement sur le septuple champion à l'entame du douzième tour.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 18/50)



Lance Stroll is told to stop on-track, and he parks up#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/aWmuzZMGfO — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Après 13 tours et s'être débarrassé de l'Alpine d'Esteban Ocon, Charles Leclerc, chaussé de gommes rouges, a fait la jonction sur Carlos Sainz. Premier pilote de tête à être passé par les stands, Lance Stroll a opté pour la gomme dure afin de pouvoir relier l'arrivée sans avoir à effectuer un nouvel arrêt.

Au 17e tour de la course, Max Verstappen était revenu dans les échappements de la Ferrari. Cependant, le Monégasque n'a pas eu à céder devant le pilote hollandais, car il a été appelé aux stands.

L'abandon de Stroll qui profite aux leaders

Alors qu'il était en huitième position, Lance Stroll a été sommé de stopper sa monoplace, la faute à un bris mécanique. Perez, Alonso, Russell et Verstappen, ont pu profiter de cette période de safety car pour résilier un arrêt au stand moins couteux.

Regroupé derrière la voiture de sécurité, à l'entame du 20e tour, le top 10 était composé de ; Perez, Alonso, Russell, Verstappen, Sainz, Hamilton, Leclerc, Tsunoda, Ocon, Gasly.

Les pilotes sont restés sages à la relance, Perez a réussi à endormir Alonso et Lewis Hamilton, a réussi à faire sauter le bouchon Sainz, passant provisoirement en cinquième position. Alors qu'il était en difficulté sur son premier relais avec les gommes dures, le Britannique était le seul dans le top dix à rouler avec les pneus médiums.

La folle remontée de Verstappen bridée par un nouveau problème

Grâce à sa fantastique vitesse de pointe, Max Verstappen a rapidement dépassé la Mercedes de George Russell puis l'Aston Martin de Fernando Alonso. Verstappen était alors déjà deuxième de la course après seulement 25 tours.

Le hollandais volant revenait de cinq dixièmes par cinq dixièmes sur son coéquipier, alors en tête de la course. À la mi-course, l'écart était de moins de cinq secondes.

Dans le même temps, on apprenait par la radio de l'écurie Williams que le monoplace d'Alexander Albon était en proie à des problèmes sur ses freins. Le pilote thaïlandais a tenté de poursuivre la course, mais a été finalement contraint de mettre pied à terre en ramenant sa Williams dans son garage.

Alors qu'il enchainait les meilleurs tours, Max Verstappen a remonté une information bien préoccupante à ses ingénieurs. Le double champion du monde se plaignait d'un bruit étrange sur sa transmission. Ce fut ensuite au tour du leader de la course, Sergio Perez, de se plaindre d'une pédale de frein "trop longue" sur les freinages. Il ne restait alors que neuf tours et le top 5 était composé de Perez, Verstappen, Alonso, Russell et Hamilton.

Victoire de Perez à Djeddah juste devant Verstappen

Alors qu'il était en tête de la course, il a été demandé à Perez de réduire de rythme. Cependant, le Mexicain n'a pas répondu positivement à la directive et a même augmenté le rythme. Le pilote Red Bull ne voulait pas voir revenir Max Verstappen dans ses rétroviseurs.

LAP 40/50



Verstappen chases on, holding around 4.5s behind team mate Perez



Verstappen is reporting a strange noise in the cockpit, with Perez noting an issue with the brake pedal#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ErASRP6C4n — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Bien plus loin dans le peloton, Oscar Piastri 17e était aux prises avec Lando Norris, son coéquipier chez McLaren.

Au passage du drapeau à damier, Sergio Perez décroche sa cinquième victoire en F1, le podium étant complété par Max Verstappen et Fernando Alonso. En empochant le point du meilleur tour, Max Verstappen conserve la tête du championnat, pour un petit point ... celui du meilleur tour !

Le classement du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023

1. Sergio Perez – Red Bull

2. Max Verstappen – Red Bull

3. George Russell – Mercedes

4. Fernando Alonso – Aston Martin

5. Lewis Hamilton – Mercedes

6. Carlos Sainz – Ferrari

7. Charles Leclerc - Ferrai

8. Esteban Ocon – Alpine

9. Pierre Gasly - Alpine

10. Kevin Magnussen - Haas

11. Yuki Tsunoda - AlphaTauri

12. Nico Hülkenberg - Haas

13. Zhou Guanyu - Alfa Romeo

14. Nyck de Vries - AlphaTauri

15. Oscar Piastri - Mclaren

16. Logan Sargeant - Williams

17. Lando Norris - Mclaren

18. Valtteri Bottas - Alfa Romeo

19. Alexander Albon - Williams - Ab

20. Lance Stroll - Aston Martin - Ab