Wolff - Lauda approuverait le fait de copier le design des voitures plus rapides

Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes, pense que Niki Lauda, triple champion du monde et ancien président non exécutif, approuverait l'idée de regarder les approches des autres équipes en matière de conception de voitures et de les reproduire.

Selon le directeur de la firme autrichienne, Niki Lauda aurait dit : "Nous pouvons le faire bien mieux que les autres, alors pourquoi ne pas nous y mettre ?"

La firme allemande, en difficulté avec sa monoplace depuis maintenant plus d'une saison, envisage de revoir totalement le dessin de sa monoplace. En effet, la marque à l'étoile a montré ses limites dès le premier Grand Prix de la saison.

"Il me manque beaucoup, mais il me manque avant tout en tant qu'ami", a déclaré Wolff à Sky Sports F1 en évoquant Lauda. "Il nous manque à tous en tant que président."

"Pour Niki, cela aurait été très simple, parce que la simplicité est ce qui vous amène à la meilleure décision et je sais exactement ce qu'il aurait dit."

"Notre voiture est très différente, faisons-la comme les autres et optimisons-la. Nous avons une grande équipe, nous avons une grande technologie et une grande infrastructure, nous pouvons le faire beaucoup mieux que les autres, alors pourquoi ne pas nous y mettre ?"

"Les choses sont toujours très simples. Vous pouvez toujours éliminer toutes les absurdités et, en fin de compte, les décisions simples de la vie, qui sont très souvent des décisions instinctives, sont accompagnées de données qui les soutiennent, et c'est ainsi que Niki a fonctionné. Il ne faut pas compliquer les choses à l'excès, il faut aller à l'essentiel".

La question est de savoir ce que l'on entend par "voiture plan B" a déclaré Wolff.

"Je pense que la voiture sera très différente dans cinq, six ou sept courses, en fonction des décisions que nous avons prises et de la direction de développement dans laquelle nous nous sommes engagés."