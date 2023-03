En colère, Wolff pourrait licencier des ingénieurs de Mercedes

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 14:24

Des têtes pourraient tomber chez Mercedes après que le patron de l'équipe, Toto Wolff, a admis que ses ingénieurs avaient mal interprété le "concept" de la F1 de Mercedes.

La semaine dernière, Eddie Jordan, ancien propriétaire d'une écurie de F1, a critiqué Wolff pour avoir rejeté la responsabilité de la situation actuelle de Mercedes sur les ingénieurs de l'écurie.

"Blâmer ou critiquer quelqu'un de son équipe de conception n'est pas sincère", a déclaré M. Jordan. "C'est vraiment grossier."

"C'est le PDG, c'est le patron", a-t-il ajouté. "C'est à lui que revient la responsabilité."

Alors qu'il n'y a même pas encore deux grands prix disputés en 2023, il est clair que les instructions de Wolff au sujet de la nouvelle voiture ont maintenant été communiquées - le concept de base "sans sidepod" sera mis au rebut.

"Je pense que dans cinq, six ou sept courses, notre voiture sera complètement différente", a déclaré l'Autrichien.

L'ancien pilote de F1 Ralf Schumacher pense que la situation désastreuse liée à l'erreur de conception évidente pourrait avoir des conséquences pour certains membres de l'équipe.

"On peut voir la réaction de Toto Wolff", a-t-il déclaré. "Personnellement, je trouve que ses paroles claires sont très bonnes."

"Il est certainement fâché d'avoir cru les ingénieurs qui voulaient s'en tenir au concept de la voiture, qui est très différent de celui de Red Bull ou d'Aston Martin, les leaders de la catégorie", a ajouté Schumacher.

"Maintenant qu'il sait que ce concept est mauvais, je pense qu'il y aura des conséquences pour le personnel de Mercedes".

Certains pourraient penser que Lewis Hamilton, sept fois championne du monde, pourrait être un candidat au départ, étant donné qu'il tarde à signer un nouveau contrat et qu'il est généralement devancé par son coéquipier George Russell, beaucoup plus jeune que lui.

Wolff a cependant défendu le pilote de 38 ans.

"Comme tous les pilotes, Lewis a des hauts et des bas", a-t-il déclaré à Bild.

"C'est un peu difficile pour lui en ce moment, mais chaque fois qu'il revient, il le fait sans pitié. Et c'est exactement ce qu'il fera".

L'ancien pilote de F1, Felipe Massa, conseille d'ailleurs à Hamilton de signer un nouveau contrat pour 2024.

"Il ne faut pas commettre l'erreur d'écarter Lewis", a déclaré le Brésilien. "Après Michael Schumacher et Ayrton Senna, il est le meilleur pilote de Formule 1."

"Lewis peut redevenir champion du monde, mais il a besoin d'une voiture compétitive. Et il ne l'a pas actuellement".

Wolff, quant à lui, a déclaré que le fait qu'Hamilton continue d'être surclassé par Russell est insignifiant pour l'instant.

"Cela n'a pas vraiment d'importance, a-t-il dit, car nous devons de toute façon faire de grands pas lors des prochaines courses".

Alors que Russell a déclaré s'être "amusé" dans la W14 samedi, Hamilton a admis s'être "un peu perdu".

Mais il a une nouvelle fois réfuté les rumeurs selon lesquelles il pourrait chercher à rejoindre Ferrari en 2024.

"J'aime cette équipe et je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m'ont accompagné dans mon voyage", a déclaré Hamilton. "Je ne suis pas du genre à jeter l'éponge aussi facilement."

Je ne suis pas du genre à me dire "OK, j'ai fait ça et maintenant quelque chose de nouveau m'attire. Je serai patient et je ferai tout ce que je peux pour rendre notre équipe plus forte".