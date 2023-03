Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 13:52

En dépit du fait d'avoir vu Max Verstappen échouer dans la quête de la pole position pour des raisons de fiabilité, Christian Horner peut tout de même souffler après les qualifications à Djeddah. Les problèmes techniques rencontrés du côté de Max Verstappen sont bien entendu frustrants selon le patron de l'équipe, et posent des questions sur la fragilité de la transmission de Red Bull. Mais le Britannique se dit heureux que l'incident se soit produit lors des qualifications et non en course, ainsi que du fait que Sergio Pérez ait de son côté assuré le résultat pour l'équipe.

Avant de s'élancer pour la séance de qualifications, Verstappen était le grand favori pour la pole position. Cependant, le Néerlandais a dû quitter le terrain de jeu de manière anticipée, devant faire face à des problèmes techniques en Q2. C'est donc de la quinzième place sur la grille que devra se contenter le Champion du monde en titre. Au final, Pérez a su tirer pleinement parti des problèmes du côté de Verstappen pour décrocher la deuxième pole position de sa carrière...sur ce même tracé qui avait été le théatre de sa pole inaugurale !

Le patron de l'équipe, Christian Horner, est très satisfait de la performance du Mexicain. "Tout d'abord, c'est fantastique pour Checo", a déclaré Horner à Viaplay. "Prendre sa deuxième pole, un an après sa première pole sur ce circuit ! C'était un super tour de sa part en Q3. Son premier tour était assez bon au final, donc il part de la meilleure place possible. Fernando [Alonso] va être dur avec lui en course, mais c'est super d'avoir cette pole."

Des problèmes avec l'arbre de transmission< /h2>

Le Britannique est par ailleurs revenu sur les problèmes rencontrés sur l'auto de Verstappen. "Cela ressemble à un problème avec l'arbre de transmission. Nous devons trouver ce qui a causé ce problème. C'est évidemment très frustrant que cela se soit produit aujourd'hui. Mais bien sûr, je préfére que cela se produise aujourd'hui plutôt que demain."

"Sa vitesse était vraiment incroyable", poursuit Horner, qui sait bien que son poulain tournait une demi-seconde plus vite que ses poursuivants, Pérez compris, en Q1. "Son tour [de Q1] aurait été suffisant pour une quatrième place sur la grille."

Lorsqu'on lui demande si Verstappen a une chance de remporter la course ce soir, Horner assure qu'il est autorisé d'y penser. "Absolument, il y a encore des opportunités demain. Je pense que ce sera une question de stratégies, de voitures de sécurité et d'éviter les ennuis dans le premier tour. Donc tout est encore ouvert", conclut le patron de l'équipe.