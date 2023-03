Lando Norris estime avoir "laissé tomber l'équipe" son erreur "stupide" en Q1

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 12:44

Lando Norris n’a pas cherché à se cacher derrière son petit doigt à la sortie de sa McLaren MCL60, au terme des qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite, samedi. La séance du Britannique aura été en effet bien écourtée pour celui qui n’est pas parvenu à se hisser hors de la Q3, qui attribue les cinq dernières positions de la grille.

Lando Norris a heurté le mur à Djeddah, auteur d’une erreur d’appréciation en Q1. Alors que McLaren n'a peut-être pas le rythme souhaité en ce début de saison, l’auto a tout de même affiché un réel potentiel ce week-end, parmi un plateau extrêmement resserré dans lequel chaque centième de seconde compte. L’équipier de Norris, Oscar Piastri, qui ne dispute que son deuxième GP en Formule 1, s’est ainsi félicité d’atteindre la Q3 dans la McLaren sœur et de se classer P8 sur la grille.

Lors de son tour d’accélération, Norris a heurté un mur intérieur du circuit de la Corniche de Djeddah, causant des dégâts à sa direction.

Norris est convaincu du fait qu’il aurait au minimum accéder à la Q2 et positionner sa voiture proche du top 10 s’il n’avait pas ruiné ses chances avec son erreur l’ayant contraint à regagner les stands et faire intervenir son équipe sur l’auto dans un temps restreint, alors qu’aucun drapeau rouge n’est venu interrompre la séance en guise de salut.

Il s'est avéré que Norris avait cassé le bras de direction avant gauche, et malgré les efforts frénétiques de McLaren, l'équipe n'a pas été en mesure de ramener Norris sur la piste : il débutera le Grand Prix d'Arabie Saoudite depuis la dernière ligne de la grille de départ, en dix-neuvième position.

Norris n'a pas cherché à s'excuser et a au contraire admis ouvertement qu'il avait commis une "erreur stupide".

"C'était une erreur stupide que je n'aurais pas dû faire pour être honnête avec vous", a déclaré Norris dans la carré presse. "J'en ai payé le prix très rapidement, je suis très frustré. J'aurais probablement dû être en Q2, voire en Q3, et j'ai laissé tomber l'équipe aujourd'hui, donc je suis contrarié."

Norris doute encore de sa capacité à pouvoir réaliser une remontée lui permettant de marquer des points dans le top 10 en course. Lorsqu'on lui demande s'il peut sauver ce week-end, il répond : "Je ne sais pas encore. Mais le potentiel est là. La voiture a un meilleur rythme qu'à Bahreïn, donc je veux être un peu plus optimiste, mais c'est probablement un circuit plus difficile pour dépasser que Bahreïn… donc je ne sais pas encore à quoi m'attendre."