Russell ravi de pouvoir maintenir l'espoir dans le clan Mercedes

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 10:31

George Russell a donné à Mercedes un aperçu d'espoir au milieu de la tourmente connue par Lewis Hamilton, après s'être qualifié troisième sur la grille du Grand Prix d'Arabie saoudite.

Le pilote britannique a terminé avec le quatrième chrono le plus rapide en Q3, mais sera promu en vertu de la pénalité de 10 places sur la grille de Charles Leclerc pour l'utilisation d'une troisième électronique de contrôle équipant sa Ferrari.

La préparation de Mercedes pour le week-end a été en grande partie laborieuse, après un Grand Prix de Bahreïn déjà difficile pour ouvrir la nouvelle saison de F1. Tandis que le fossé chronométrique entre Russell et le poleman Sergio Pérez reste alarmant -à presque six dixièmes-, le Britannique s'en tient à la position en elle-même et se veut optimiste devant les micros.

"J'aurais pris ça", a-t-il ainsi commenté au micro de Sky Sports F1 après les qualifications, lorsqu'on lui a demandé s'il se satisfaisait d'un tel résultat, avant de donner un son de cloche radicalement différent de celui de son équipier, qui dit se sentir "déconnecté" de la Mercedes.

"Vraiment heureux, vraiment amusant de piloter sur cette piste. La voiture donnait un bon ressenti ; évidemment, nous savons que nous manquons un peu d'appui global mais c'est plus que nous aurions pu espérer étant donné toutes les circonstances et finalement, c'est tout ce que nous pouvons faire... Donc vraiment satisfait de cela."

Verstappen reste un problème pour la course

La position de Russell sur la grille a également été favorisée par le problème mécanique de Max Verstappen en Q2 qui a vu le Néerlandais se qualifier seulement 15e.

Russell reste lucide et s'attend à voir très vote revenir Verstappen dans ses rétroviseurs.

"Je suis sûr que nous ferons de notre mieux mais quand vous avez une voiture aussi rapide... vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Vous avez vu ce que Max a fait l'an dernier à partir de la 15e place à Spa et il a une voiture de course encore plus rapide cette année."