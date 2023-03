Occasion manquée en qualifs pour Williams, qui avait le rythme

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 09:27

Au vu des performances affichées en Essais Libres 3 dans la matinée, Williams semblait être l’une de ces équipes capables de constituer une bonne surprise à l’issue de la séance de qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite.Semblant à l’aise au volant, Alexander Albon donnait l’impression de pouvoir se hisser assez aisément hors du top 15 pour disputer la Q2, et même contrarier un certain nombre de rivaux comme les pilotes McLaren, Alpine ou Haas plus tard dans la séance. Logan Sargeant, qui découvre ce week-end la piste de Djeddah, avait lui aussi affiché un rythme très satisfaisant et il ne semblait pas exclu que les deux machines de Grove puissent se hisser à une position avantageuse sur la grille.

Las, c’est une course difficile qui s’annonce pour celles-ci après ces qualifications de samedi. Williams a en effet finalement été, comme AlphaTauri, l’une des deux équipes à perdre ses deux autos dans les cinq premiers éliminés de la séance. Albon a manqué la marque nécessaire pour moins d’un dixième tandis que Sargeant a vécu une quinzaine de minutes contrariantes, lors desquelles les choses ont commencé à prendre une mauvaise tournure avec l’annulation d’un temps au tour qui lui provoquera un bref instant de déconcentration et une erreur dans la foulée…

"Une multitude de choses [sont arrivées à Sargeant]", estime le directeur d’équipe James Vowles. "Comme toujours sur ce circuit, il est difficile de tout faire en même temps. Il a légèrement franchi la ligne d'entrée des stands et son temps a été effacé. Son temps aurait été suffisant pour l'envoyer en Q2. A partir de là, les choses se sont enchaînées différemment pour lui. Il a un petit peu brossé [le mur], ce qui l'a ramené dans la voie des stands".

Plus globalement, la séance de Q1 a livré un verdict redoutable sur l’état de compétitivité du plateau ce week-end en Arabie Saoudite : comme en EL3, lors desquels tous, à l’exception de Verstappen et Alonso, se tenaient en seulement six dixièmes de seconde, les qualifs se sont jouées dans un mouchoir de poche.Exactement cinq dixièmes de seconde ont séparé l’auteur du 2e temps, Sergio Pérez (+0.483), de celui du 13e, Kevin Magnussen (+ 0.983). C’est quelque part dans ce groupe que pensait terminer Albon, qui a ouvert son compteur de points au championnat lors de la première manche de la saison, et aura cette fois fort à faire pour maintenir la série en cours. "Le potentiel était là, c'est dommage", soupire Vowles. "Vous voulez être à 100%. Ils savent que c'est une milliseconde qui les séparera, c'est dire à quel point le peloton est serré actuellement."