Battu par Russell, Hamilton se dit "misérable" et "déconnecté de la voiture"

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Mars 2023 08:32

Lewis Hamilton a employé des mots forts pour décrire ses sensations après les qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite, seconde manche de la saison F1 2023.

Le Britannique s’est qualifié avec un handicap de près de quatre dixièmes de seconde sur son coéquipier George Russell, auteur du quatrième temps, lui valant ainsi une huitième position à Jeddah.

Hamilton passera septième sur la grille en raison de l’application d'une pénalité sur la grille de départ pour Charles Leclerc dimanche.

Le Septuple Champion du monde, qui a fait l’objet d’innombrables spéculations en amont de ce week-end en raison de ses propos au sujet de Mercedes ou encore de la mise à l’écart de son ancienne préparatrice Angela Cullen, a admis ne pas savoir quoi faire pour remédier à son manque de connexion avec la W14, lui qui ne compte pas ses efforts en coulisses pour essayer d'améliorer son union avec une machine qui ne lui offre pas le retour escompté tant du point de vue des performances que du ressenti.

Des changements significatifs devraient être apportés à la W14 lors des prochaines courses, Toto Wolff ayant confirmé que la voiture devrait être "très différente" d'ici le milieu de la saison - mais à ce moment-là, il sera déjà trop tard pour Hamilton pour se battre pour un huitième titre de champion du monde. Interrogé sur ses difficultés en qualifications, Hamilton a reconnu qu'il ne se sentait pas encore à l'aise avec la voiture qu'il conduira en 2023. "J'ai l'impression d'avoir eu du mal avec la voiture dans les virages à grande vitesse, je ne sens pas la voiture sous moi", a-t-il soupiré au micro de Sky Sports F1. "Je ne me sens pas connecté à cette voiture, je n'y arrive pas. Je ne sais donc pas vraiment ce que je vais faire à ce sujet".

Une douleur que l’on entendait, par exemple, régulièrement de la bouche de Daniel Ricciardo la saison dernière avec une McLaren qui lui causait plus de questions qu’elle ne lui apportait de réponses.

Lorsqu'il lui est demandé comment il se sent à ce sujet, Hamilton ne mâche pas ses mots. "Misérable", lance-t-il. "C'est difficile, je donne tout ce que j'ai. Je reste aussi tard que possible tous les jours, je me prépare du mieux que je peux, et pourtant je monte dans la voiture et je n'arrive pas à m'y connecter. Je ne sais pas vraiment quoi dire à ce sujet. C'est bien que George ait fait une bonne séance aujourd'hui. Il va pouvoir marquer de bons points pour l'équipe et je vais essayer de remonter. Demain est un nouveau jour, alors je vais tout donner."