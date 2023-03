Leclerc deuxième à Djeddah- "Red Bull est sur une autre planète"

Thibaud Comparot

Samedi 18 Mars 2023 19:26

Deuxième des qualifications à Djeddah, Charles Leclerc s'élancera pourtant de la douzième place à l'extinction des feux du Grand Prix d'Arabie Saoudite.

Charles Leclerc semblait presque satisfait de sa performance en qualification, cependant, il sait que la course de demain sera compliquée. Le pilote monégasque va en effet devoir s'élancer en douzième place, la faute à une pénalité de 10 place sur la grille de départ.

"Heureux ? Oui et non", a déclaré le pilote de la Scuderia Ferrari. "D'un côté, je pense que pour le moment ça a été très difficile en termes de rythme pour nous. Mais je suis très content de mon tour. Je pense que j'ai tout donné. C'était vraiment, vraiment à la limite. D'un autre côté, Red Bull est sur une autre planète et nous avons un peu de mal. Nous devons donc continuer à pousser. Mais c'est ce que nous faisons en tant qu'équipe. Demain ne sera pas facile. J'ai une pénalité de 10 places sur la grille. Nous partirons donc un peu plus loin. Mais nous allons nous concentrer sur la course et espérer revenir aux avant-postes le plus rapidement possible."

Alors qu'elle performait le samedi et moins le dimanche en 2022, Ferrari et Leclerc misent sur leur rythme de course pour espérer remonter au classement.

"Oui, le rythme de course semble assez bon. Mais il est très difficile de faire des comparaisons, parce qu'en FP2, tout le monde a un programme très différent. Nous verrons bien, mais il semblait un peu meilleur. Mais ça ne va pas être facile parce que j'ai l'impression que tout le monde est très proche en termes de rythme de course."

Le pilote monégasque aura fort à faire pour remonter au classement et devra probablement regarder à deux fois dans ses rétroviseurs. En effet, Max Verstappen, victime d'un problème de transmission s'élancera lui aussi en fond de grille et fera tout pour monter sur le podium de Djeddah.