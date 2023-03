Verstappen trahi par sa mécanique en qualifications !

Thibaud Comparot

Samedi 18 Mars 2023 18:51

Grand favori pour la quête de la pole position du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Max Verstappen n’aura pas eu le loisir de pouvoir disputer la Q3 après avoir rencontré un ennui technique sur sa Red Bull alors qu’il se trouvait dans sa première tentative de chrono en Q2.

Le pilote hollandais a terminé la séance à pied et prendra le départ depuis la 15e position de la grille de départ, dimanche, après avoir constaté ce qui semble être une défaillance de transmission alors qu’il était lancé à pleine charge d’accélération. Auteur du meilleur temps de la Q1 avec près d’une demi-seconde sur quiconque, Verstappen avait déjà fortement marqué les esprits en début de week-end, et notamment dans la matinée, en EL3, lorsqu’il avait signé un fantastique tour plus rapide de six dixièmes de seconde que son plus proche poursuivant.

Le leader du championnat du monde, vainqueur de la première épreuve de la saison, il y a deux semaines à Bahreïn, a désormais devant lui le challenge d’une course de remontée.