Qualif - Perez en pole, Verstappen lâché par sa boite de vitesse

Thibaud Comparot

Samedi 18 Mars 2023 19:02

Débarrassé de Verstappen, Sergio Perez a réussi à signer la pole position à Djeddah. Leclerc a signé le second temps, mais subira une pénalité de dix places sur la grille de départ, ce qui place un certain Fernando Alonso en première ligne.

Q1 - Les Red Bull impériales, Gasly de justesse

Les pilotes Ferrari ont tenté de se rassurer en sortant rapidement sur la piste de Djeddah. Après un tour lancé, les deux SF-23 ont rapidement montré leurs limites ainsi que leur faible vitesse de pointe. Carlos Sainz et Charles Leclerc naviguaient en dessous du temps de Nico Hülkenberg, pilote Haas. Les monoplaces rouges ont par la suite réussi à remonter provisoirement en troisième et quatrième position.

Max Verstappen a une nouvelle fois montré qui était le pilote le plus rapide sur le circuit urbain de Djeddah et signant le seul chrono en dessous de la minute vingt-neuf. Il était suivi, à plus d'une demi-seconde, par son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez. Le top 5 était alors provisoirement constitué par Verstappen, Perez, Leclerc, Alonso et Russell.

La séance a été brièvement interrompue par un travers effectué par Logan Sargeant et sa Williams. Dans le même temps, on pouvait voir que Lando Norris était immobilisé dans son stand après avoir heurté lek mur du dernier virage. Changement de direction et fin de séance pour le pilote britannique.

Lando bonks the wall at the final corner, and heads back to the pits 💥#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VplSXBpTb3 — Formula 1 (@F1) March 18, 2023

Au passage du drapeau à damier, Pierre Gasly et valtteri Bottas ont eu chaud et passent de justesse en Q2. Les Red Bull devançaient les deux Aston Martin, les deux Ferrari et la surprenant Haas de Nico Hülkenberg.

Les pilotes éliminés en Q1

16. Yuki Tsunoda - AlphaTauri

17. Alexander Albon - Williams

18. Nyck de Vries - AlphaTauri

19. Lando Norris - McLaren

20. Logan Sargeant - Williams



Q2 - Alonso rêve de la pole, Verstappen contraint d'abandonner

De retour en piste, les pilotes ont fait chuter les temps. Sur une première tentative, Fernando Alonso a signé le meilleur temps provisoire de la séance. Il était suivi par Charles Leclerc et Lance Stroll.

Alors qu'il était sur un tour rapide, Max Verstappen a été victime d'un souci sur sa boite de vitesse. Cette dernière n'a pas réussi à suivre le rythme du champion du monde. Revenu dans ses stands, Max Verstappen a été contraint de mettre pied à terre. Le pilote hollandais s'élancera, minimum, de la quinzième place sur la grille de départ et nous offrira probablement une belle remontée pendant la course.

Les pilotes qui étaient dans la zone rouge étaient, Carlos Sainz, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg et Max Verstappen.

Au passage du drapeau à damier, Perez a signé le meilleur temps de la Q2, avec un peu plus d'un dixième d'avance sur Fernando Alonso. Hülkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas et Verstappen se sont donc arrêtés en Q2.

Les pilotes éliminés en Q2

11. Nico Hülkenberg - Haas

12. Zhou Guanyu - Alfa Romeo

13. Kevin Magnussen - Haas

14. Valtteri Bottas - Alfa Romeo

15. Max Verstappen - Red Bull



Q3 - Perez décroche la pole position à Djeddah !

Alors qu'on s'attendait à voir Alonso et Perez performer, c'est Charles Leclerc qui est allé provisoirement prendre le meilleur temps de la Q3. Le Monégasque devançait George Russell et Fernando Alonso.

Au volant de la seule Red Bull rescapée, Sergio Perez a toutefois remis l'église au milieu du village en signant un temps de référence, reléguant la Ferrari de Charles Leclerc à près d'une demi-seconde.

Deuxième au passage du drapeau à damier, Charles Leclerc s'élancera pourtant de la douzième position à cause d'une pénalité. Fernando Alonso s'élancera donc de la seconde position, à l'image du Grand Prix du Canada 2022. Max Verstappen écopera probablement d'une pénalité demain et devrait nous offrir une belle remontée lors du Grand Prix.

Le classement provisoire des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite

1. Sergio Perez – Red Bull

2. Charles Leclerc – Ferrari

3. Fernando Alonso – Aston Martin

4. George Russell – Mercedes

5. Carlos Sainz – Ferrari

6. Lance Stroll – Aston Martin

7. Esteban Ocon - Alpine

8. Lewis Hamilton – Mercedes

9. Oscar Piastri - McLaren

10. Pierre Gasly - Alpine

11. Nico Hülkenberg - Haas

12. Zhou Guanyu - Alfa Romeo

13. Kevin Magnussen - Haas

14. Valtteri Bottas - Alfa Romeo

15. Max Verstappen - Red Bull

16. Yuki Tsunoda - AlphaTauri

17. Alexander Albon - Williams

18. Nyck de Vries - AlphaTauri

19. Lando Norris - McLaren

20. Logan Sargeant - Williams