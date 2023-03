Brundle ne serait "pas surpris" de voir Alonso remporter une course en 2023

Thibaud Comparot

Samedi 18 Mars 2023 16:50

Martin Brundle a laissé entendre que Fernando Alonso remporterait "sans aucun doute" une victoire pour Aston Martin en F1 cette saison.

L'Espagnol a décroché un podium sensationnel pour ses débuts avec l'écurie basée à Silverstone lors du Grand Prix de Bahreïn.

À 41 ans, Alonso cherche toujours à ajouter une autre couronne à son palmarès et le directeur de l'équipe, Mike Krack, a qualifié son énergie et sa motivation de "contagieuses".

Compte tenu de ses performances pour Alpine depuis son retour en F1 en 2021, avant son départ pour Aston Martin, Alonso est pressenti pour remporter sa première victoire dans ce sport depuis le Grand Prix d'Espagne 2013 pour Ferrari.

Alonso est en pleine forme

Interrogé lors de la couverture par Sky Sports F1 des premiers essais du Grand Prix d'Arabie Saoudite, où Alonso a terminé troisième, sur l'éventualité d'une victoire en course, Brundle a répondu : "Il ne fait aucun doute que quelque chose se passera cette année."

"C'est une bonne voiture, il est en pleine forme."

"Ils ont une grande capacité de développement dans cette équipe tout au long de l'année."

"Ils pourraient bien continuer à faire progresser cette voiture, plus que d'autres qui ont moins de temps en soufflerie, moins de temps en soufflerie numérique et le plafond budgétaire bloque également les équipes - vous ne pouvez plus simplement dépenser pour vous sortir du pétrin en F1."

"Alors si Alonso gagne une course cette année, je ne serais surpris."